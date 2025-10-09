¹ËöÎÃ»Ò¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡¡TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡×¤Ë¹³µÄ¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¡×¡ÖÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤¹¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£4Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡×¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛTBSÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö2025Ç¯10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Î¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢Åö³º¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡È»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©¡É¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë¡È¹Ëö¤µ¤ó¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¡¢»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¸øÅªµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Åö³º»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤â·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë»ö·ï¤ò¾Ð¤¤¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊóÆ»¡¦ÊüÁ÷¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤¿¤áÊÀ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯10·î6ÆüÉÕ¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤·¡¢Àµ¼°¤Ë¹³µÄ¤ª¤è¤ÓÌ¾ÍÀ²óÉüÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢º£¸åÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÊóÆ»¡¦É½¸½¤Î¼«Í³¤ÏÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¼Ô¤ÎÂº¸·¤ä¿Í¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ëÉ½¸½¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤â½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¢Íø¤ÈÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤òÀ¿¼Â¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Î¤¦¤Á¡¢»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈMC¤Î¹â»³°ì¼Â¤¬½ÐÂê¡£Åú¤¨¤È¤·¤Æ¡Ö1¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡Ö2¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡×¡Ö3¡¡°ËÎÉÉô½¨µ±¡×¡Ö4¡¡¹ËöÎÃ»Ò¡×¤Î4Âò¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¸ÍÏÇ¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Àµ²ò¤Ï¡Ö3¡¡°ËÎÉÉô½¨µ±¡×¤Ç¡¢¹â»³¤¬¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¡¢¥¸¡¼¥×¥°¥é¥ó¥É¥Á¥§¥í¥¡¼¤Ç»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤À¼¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£