²¬Â¼Î´»Ë¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÎ¹±î¤¬¡Ä¡×¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÎºÆ»ÏÆ°¤òÊó¹ð¡¡ÅìÌî¹¬¼£¤Ï¡ÖÅöÁ³¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÅìÌî¡¦²¬Â¼¤ÎÎ¹±î27¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1¡¦29¡Ë¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·îËö¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é½ªÎ»¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ»ÏÆ°¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÎ¹±î¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿²¬Â¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿µÊÃãÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÅìÌîÀèÇÚ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°ÆÆâ¤·¤¿¡£
¡¡Éü³è¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î¿´¶¤ò¡Ö²¶¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´Á³½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤Ï¡¢²¬Â¼¤Ë¡Ö¸µµ¤¡©µ×¤·¤Ö¤ê¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£²¬Â¼¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÅìÌî¤µ¤ó¤È²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖÎã¤¨¤ÐÎ¹±î¤Î¥í¥±Ãæ¤º¡¼¤Ã¤È¡Ê¥«¥á¥é¤ò¡Ë²ó¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡È¤³¤¤¤Ä¤é²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ø¤ó¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é»ß¤á¤ë¡£¤½¤Î»ß¤Þ¤Ã¤¿·ä¤Ë¡¢¡È¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢ÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤ë¡©¡É¤È¤«¡×¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡È²¶¤âÃÎ¤é¤ó¡É¡È²¬Â¼¤Ï²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Î¤òÊ¹¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡ÖÎ¹±î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿²¤ëÁ°¤Ë¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê³ÎÇ§»ö¹à¤È¤«¡×¤È¡¢¶È³¦¤Î¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ê¤³¤È¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²¬Â¼¡£ÅìÌî¤â¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¡£¥é¥¸¥ª¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¶É¤â¤¼¤¤¼å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷°Ê³°¤Î¼ýÆþ¡¢¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Û¤·¤¤¤È¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡ÖÉÔ¼«Á³¤Ë°ÜÆ°Ãæ¡¢Ææ¤Î¿§°ã¤¤¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅìÌî¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎ¹±î¤Ï¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤¬Â¿¤Ê¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¡×¤È¿äÂ¬¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¹þ¤ß¹þ¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£