¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÂ¿³Û¤Î´óÉÕ¤òÆÀ¤ÆºâÀ¯¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¹ñ¤¬ÆÃÊÌ¸òÉÕÀÇ¤Î¸º³Û¤ò·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï°ãË¡¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤¬¹ñ¤Î·èÄê¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Îº¹¤·Ìá¤·¹µÁÊ¿³È½·è¤ÇÂçºå¹âºÛ¡ÊËÒ¸ÆóºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï9Æü¡¢¸º³Û¤ÏÃÏÊý¸òÉÕÀÇË¡¤Î°ÑÇ¤¤ÎÈÏ°Ï¤ò°ïÃ¦¤·°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢·èÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÂ¦¾¡ÁÊ¤Îº¹¤·Ìá¤·Á°¤Î°ì¿³ÂçºåÃÏºÛÈ½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢¹ñÂ¦¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£¹ñ¤Ë¤ÏÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤ÎÇÛÊ¬¤Ç¹¤¤ºÛÎÌ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ì¿³¤ËÂ³¤×ó°ÕÅª¤Ê¸º³Û¤òÇ§¤á¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Àôº´Ìî»Ô¤ÏÊÖÎéÉÊ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÂç¼ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥®¥Õ¥È·ô¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆÂ£¤ë¤Ê¤É¤·¡¢2018Ç¯ÅÙ¤ËÁ´¹ñºÇÂ¿¤ÎÌó498²¯±ß¤Î´óÉÕ¤òÆÀ¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ï19Ç¯¤Ë¾ÊÎá¤ò²þÀµ¤·ÆÃÊÌ¸òÉÕÀÇ¤ò¸º³Û¡£Àôº´Ìî»Ô¤Ø¤Î¸òÉÕÀÇ³Û¤Ï¡¢¸º³ÛÁ°¤Î18Ç¯ÅÙ12·îÊ¬¤Î4²¯3502Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¡¢19Ç¯ÅÙ12·îÊ¬¤Ï710Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÒºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ¼ýÆþ¤Ï¡¢Æ±Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¸òÉÕÀÇ¤Î»»Äê¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¼ýÆþ¹àÌÜ¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£