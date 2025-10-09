「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−８フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）

フィリーズのロブ・トムソン監督は試合後、米メディアからドジャース・大谷翔平投手を抑え込んでいることについて「あまりコメントしたくない」と語り、その真意を明かした。

ここまで大谷を３試合で１４打数１安打に抑え込んでいるフィリーズ投手陣。米記者から「ポストシーズン最大の話題はショウヘイが１４打数１安打、７三振と苦しんでいることではないでしょうか？これはチームのプランニングが機能しているのか？それとも彼自身が本調子ではない要素もあるのか？」と指揮官に質問が飛んだ。

トムソン監督は「その件についてはあまりコメントしたくない」と語り「というのも彼はいつ爆発してもおかしくない選手だからね。それほど偉大な打者ですから」と説明。その上で「私たちが彼に対して良い投球ができたのは確かだ」と自軍投手陣をたたえた。

フィリーズはサンチェス、ルザルド、そしてこの日投げたスアレスと強力な先発左腕を擁している。救援陣もストロムなどがおり、大谷には重点的に左腕をぶつけてきた。さらに組み立てを見ても両コーナー、高低、緩急を目いっぱいに使っている。フルカウントまで勝負が持ち込まれるなど、カウントも最大限に利用している印象だ。

第４戦も勝利し、熱狂的なファンが待つフィラデルフィアに戻ることができるか。打線も眠っていたシュワバーに２本塁打が飛び出した。ハーパーの好走塁が決勝点を呼びこむシーンもあり、９日の第４戦も一丸で勝利を目指す。