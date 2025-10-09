スヌーピーとシュガーバターの木が初コラボ♡限定ポップアップ登場

ブランド誕生15周年の「シュガーバターの木」と、コミック誕生75周年の「スヌーピー」が初コラボ♡東京駅と大丸東京店にポップアップストアが登場します。秋冬限定『蜜いもメープルバター仕立て』や定番シュガーバターサンドに、オリジナルグッズやスペシャル缶も豊富。限定デザインで、おやつタイムもおうち時間も、ほっと癒されるひとときに。

秋冬限定♡蜜いもメープルバター仕立て

蜜いもメープルバター仕立て

ねっとり甘い“紅はるか”の蜜いも風ショコラを、メープル香るバターたっぷりのシリアル生地でサンド。

スヌーピー・チャーリーブラウン・サリーが描かれた可愛い詰合せボックスで提供され、個包装にもスヌーピーたちのデザインがランダムで入ります。

12個入り1,857円（税込）、16個入り2,775円（税込）でお楽しみいただけます。※単品販売はありません。

ふわもこホワイトショコラの定番サンド

スヌーピー シュガーバターサンドの木

マシュマロのようにふわふわなホワイトショコラを、ほんのりバニラ香るシリアル生地でサンドした定番の『スヌーピー シュガーバターサンドの木』。

7個入り842円（税込）で、秋冬のリラックスタイムにぴったり。誰かと一緒に、または自分へのご褒美にもおすすめです。

限定オリジナルグッズでおうち時間充実

ポーチセット

ステンレスマグカップ

トレーナー

ポーチセット2,860円（税込）、ステンレスマグカップ2,400円（税込）、エコバッグ990円（税込）、トレーナー4,860円（税込）など、催事・公式通販限定グッズが勢揃い。

刺繍やポップアップデザインで、寒い季節のお出かけやおうち時間を可愛く彩ります。ユニセックスサイズや小物入れとしても楽しめます。

© 2025 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 © 2025 Peanuts ）

ポップアップでスヌーピーと甘いひととき♡



東京駅グランスタ東京B1や大丸東京店1階で開催される期間限定ポップアップストアでは、スヌーピーとシュガーバターの木のコラボスイーツやオリジナルグッズがずらり♡

蜜いもメープルバター仕立ての詰合せや、限定ポーチセット、マグカップなど、見た目もかわいく食べても美味しい秋冬の特別な時間を楽しめます。

おやつタイムやギフトにぴったりのラインナップです。