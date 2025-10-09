「６年前からお外にいたあの子」。そんな一匹の猫を守ろうとする飼い主の決断に、多くの人から温かい声が寄せられています。



【写真】保護して4日目、表情がやわらいできました

投稿したのは、Xユーザーのおすよさん（@osuyolupin3）。茶トラの元保護猫「ちゃちゃお」くんと、キジトラの「おいち」ちゃんの２匹を飼う中で、地域に住みついていた野良猫の存在が気になっていました。その猫は、日中を過ごしていた空き家の取り壊しにより行き場を失うことに―。



「保護を考えています。触れたこともない子ですが、皆さん応援お願いします」



そう呼びかけると、SNSには「ありがとう」「幸せになりますように」といった励ましのリプライが相次ぎました。



名前は「コキジ」 体重2.4キロの小柄な女の子

保護された猫は、推定６歳のキジ猫の女の子。体重は2.4キロしかなく、「コキジ」と名付けられました。超人見知りながらもご飯をしっかり食べ、少しずつ安心した表情を見せるように。



３日目にはトイレもでき、先住猫のおいちさんとケージ越しにあいさつ。４日目には顔つきが柔らかくなり、６日目には人の指にあいさつするようになるなど、日に日に変化が現れました。



触らせてくれた瞬間に涙

保護から11日目、おすよさんは感動の瞬間を迎えます。



「もっともっと先だと思ってましたが…コキジ、触らせてくれました！！感動です！」



小さな体はふわふわでも骨ばっており、外での厳しい暮らしを物語っていたといいます。



「これからは暑さ寒さも食べ物の心配ももう要らない。大丈夫。ずっと一緒に暮らそうね」と誓いました。



「優しい方に保護されて涙が出た」

SNSにはこんな声が寄せられています。



「いる場所無くなったらかわいそう。おすよさん優しい方、涙が出ました」

「野良さんは懐くまで手強いけど頑張ってください」

「うちの先代猫も野良でした。４年しか一緒にいられなかったけど、今も大切な宝物です」



長い間ひとりで生き抜いてきたコキジちゃん。空き家を失い居場所をなくした猫が、今は「家族」として第二の猫生を歩みはじめています。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）