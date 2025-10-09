AKB48ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê¤¯¤é¤Î¤ª¡¦¤Ê¤ë¤ß¡Ë¡ÖÁí´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿Àè¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÏ¢ºÜ ¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2¡Û
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿AKB48·à¾ì¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë´°Á´¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©¡¡º£¡¢AKB48¤ò¸«¤ë°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
ºòÇ¯3·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼ã¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ºßÀÒ6Ç¯°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Âè1²ó¤ÏAKB48¥°¥ë¡¼¥×4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê¤¯¤é¤Î¤ª¡¦¤Ê¤ë¤ß¡Ë¡£2014Ç¯4·î3Æü¤Ë13ºÐ¤Ç¥Á¡¼¥à8·§ËÜ¸©ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡£Á°²ó¤Ï²ÃÆþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¥Á¡¼¥à8¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤ÏÁí´ÆÆÄ¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸þ°æÃÏÈþ²»¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÁí´ÆÆÄ¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤ï¤ê¤ÈÂ¨Åú¤Ç¤·¤¿
¡½¡½2021Ç¯12·î8Æü¤è¤ê¥Á¡¼¥à4¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÌîÈø¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬?¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à8¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤ËMC³ÎÇ§¤È¤«¡¢³Ý¤±À¼¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤¤Ã¤ÈÅ¬Àµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÁÒÌîÈø¡¡¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡£Àµ¼°¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬³ÎÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç1²ó¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½AKB48¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Èµï¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÁÒÌîÈø¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à8¤¬¡¢2023Ç¯4·î¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÌîÈø¡¡½é¤á¤ÆÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ù¤¨¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é»ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£
Åö»þ¡¢¥Á¡¼¥à8¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤âÂçµÍ¤á¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î·§ËÜ¸©¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¡£
¡½¡½Â´¶È¤ò·è¤á¤ë¥Á¡¼¥à8¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁÒÌîÈø¡¡¥Á¡¼¥à8¤¬¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢·óÇ¤Àè¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¡ÖAKB48¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥à8¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢AKB48¤È¤·¤ÆË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡£
ÁÒÌîÈø¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à8²ò»¶¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¤ÏÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤¤Êý¤Ï¡ÖµÙ»ß¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤ËÂ´¶È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
ÁÒÌîÈø¡¡¥Á¡¼¥à4¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÁÒÌîÈø¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖUNLAME¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØOUT OF 48¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËAKB48¤È¤Ï°ã¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Èºî¤ë¤È¡£
ÁÒÌîÈø¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«ÁêÅöÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Äù¤áÀÚ¤êÄ¾Á°¤Ë·èÃÇ¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢AKB48¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤«Áª¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ø¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤·Ä©Àï¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ÀÎ¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ê¤éAKB48 1ËÜ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤È¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤·¤¿¤é¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ò¤È¤ê¤À¤±ÀèÇÚ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÒÌîÈø¡¡²Î¤È¤«¥À¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÀÎ¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤éAKB48¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÌîÈø¡¡2023Ç¯10·î¤Ë¥Á¡¼¥à4ÂÎÀ©¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ä¾Á°¤Î9·î¤Ë¤ÏUNLAME¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢AKB48¤ÈÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç´èÄ¥¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ë¡¢¤ª¤ó¤µ¤ó¡Ê¸þ°æÃÏÈþ²»¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖÁí´ÆÆÄ¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½Çº¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
ÁÒÌîÈø¡¡¤ï¤ê¤ÈÂ¨Åú¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤ª¤ó¤µ¤ó¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÏAKB48¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤ÆUNLAME¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁí´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½3ÂåÌÜ¤ÎÁí´ÆÆÄ¤«¤éÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁÒÌîÈø¡¡»ä¤Ï¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤Ç¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤Þ¤ÀÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¿¤À¸þ°æÃÏ¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁÒÌîÈø¡¡¾ï¤Ë²¿¤«¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤éÅÝ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡©¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¿´ÇÛ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¤Ç¤â²ò¾Ã¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¤É¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡£AKB48¤Î20¼þÇ¯¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·ë²Ì¡¢UNLAME¤ÏÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖAKB48¤È¤·¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå
¡½¡½Áí´ÆÆÄ¤«¤é¸«¤Æ¡¢º£¤ÎAKB48¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁÒÌîÈø¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤ÎAKB48¤¬¹¥¤¤À¤è¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤³¤³3Ç¯¤Ç¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£17´ü¤«¤é20´ü¤Î¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢»É·ã¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ÆÁØ¤¬¸ü¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤È¤¤¤¦³ç¤ê¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¸åÇÚ¤ÏÀèÇÚ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤·¡¢µÕ¤ËÀèÇÚÂ¦¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎAKB48¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
º£¤Ï¥Á¡¼¥àÀ©¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢½Ä¤Î·Ò¤¬¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°ìÈÖ¶¯¤¤AKB48¤Î»þÂå¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²áµî¥¤¥Á¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯12·î8Æü¤Î¿·¸ø±é½éÆü¤Ë¡¢¡ÖAKB48¤ÏºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£½¢Ç¤Ä¾¸å¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡©
ÁÒÌîÈø¡¡¤½¤ì¤¬»ä¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áí´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ª¤ï¤ê¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ......¡£
¤·¤Ã¤«¤êÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·à¾ì¤Î²þÁõ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢È¯É½¤¹¤ë¾ì¤â¤Ê¤¯¡£
¤Ç¤â¡¢¿·¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢12·î8Æü¤Î¿·¸ø±é½éÆü¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¤â¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢Ä¾Á°¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç»ö¤Ê¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÁÒÌîÈø¡¡¤Ç¤â¡¢º£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿·¤·¤¯¸ø±é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤¬AKB48¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£"¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎAKB48"¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
º£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤ä¤¹¤¤¤·¡¢º£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¨¤¿¤Î¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÁÒÌîÈø¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯8·î¤ÎºÇ¸å¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÁÒÌîÈø¡¡¤¢¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç......¡£
¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢³èÆ°¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀìÍÑ·à¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè¸ø±é´èÄ¥¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤·¡£
¤¢¤È¤Ïµ¯ÇúºÞ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£À¤´Ö¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÁÒÌîÈø¡¡»ä¤âÂåÉ½¶Ê¤«¤éAKB48¤È¤¤¤¦À¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö»äÃ£¤Î¶Ê¡×¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬¡¢¶áÆ»¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡£
¡½¡½¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁÒÌîÈø¡¡¸ÄÀË¤«¤ÇÌÌÇò¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¾ï¡¹»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤â¤Ã¤È¥Ð¥ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤Î¥Ð¥º¤ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥°¥Ã¤È¾å¤Ø¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤Ã¤«¤±¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤¸¤ãÂÌÌÜ¤À¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤È¤¤ËÄÏ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤Ã¤«¤êAKB48¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Æüº¢¤«¤é´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½º£¡¢ÎáÏÂ¤ËAKB48¤ò¸«¤ëÍýÍ³¤ä°ÕÌ£¤Ã¤Æ²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡º£¤ÎAKB48¤ÎÎÉ¤µ¤È¤Ï¡£
ÁÒÌîÈø¡¡AKB48¤ÏÎò»Ë¤â¤¢¤ë¤·¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¤¢¤Îº¢¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï1ËÜ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë³èÆ°¡×¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¦Æ»¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬AKB48¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤Î"¥¢¥¤¥É¥ë"¤ÏAKB48¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼é¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä°Ê³°¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×°¦¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤âAKB48¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤ÏÁí´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤òAKB48¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡
ÁÒÌîÈø¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤È¤«¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤«¤¦¤Þ¤¯Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯AKB48¤Ç¤Î³èÆ°¤ò´èÄ¥¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£³ÎÌó¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÁÒÌîÈø¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆAKB48¤È¤Ï¡©
ÁÒÌîÈø¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í......¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤¬AKB48¤Ê¤Î¤Ç¡£AKB48¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿§¡¹¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿¤·¡£¡ÖÀÄ½Õ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÄ½Õ°Ê¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼ã¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆAKB48¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï²¿¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
¡ÚÏ¢ºÜ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡×¤ÏÌÚÍËÆü¹¹¿·¡£¼¡²ó¤Ï10·î23Æü¡¢»³Æâ¿ð°ª¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Û¡Û
¡üAKB48
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ç1´üÀ¸¤ªÈäÏªÌÜ¡£
2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë5·î4Æü¤Ë17´üÀ¸¡¢2023Ç¯4·î9Æü¤Ë18´üÀ¸¡¢2024Ç¯3·î17Æü¤Ë19´üÀ¸¡¢12·î20Æü¤Ë20´üÀ¸¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤¬12·î4Æü¡Á7Æü³«ºÅ!!
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡üÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê¤¯¤é¤Î¤ª¡¦¤Ê¤ë¤ß¡Ë
2000Ç¯11·î8Æü¡¡·§ËÜ¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹152cm
Nickname¡á¤Ê¤ë
¸ø¼°X¡Ú@Kuranoo_Narumi_¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@noochan_1108¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¼ÄÅÄÄ¾¿Í