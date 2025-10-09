俳優の上坂樹里がInstagramを更新し、NHK連続テレビ小説『風、薫る』のクランクインを報告した。

参考：上坂樹里、朝ドラ『風、薫る』クランクイン 「心を込めて演じてまいります！」

投稿では「撮影が始まり、毎日が新しい風に吹かれているようでとても刺激的です」とつづり、撮影現場で和装姿を見せる写真を公開。穏やかな笑顔を見せる姿に、コメント欄では「早く見たいです」「お似合いです！」といった声が寄せられていた。俳優の吉岡里帆も「心から応援しています♡ 毎日健やかに過ごせますように」とメッセージを寄せている。

投稿には「その一瞬一瞬を大切に、この風が皆さまのもとへ優しく届くよう、心を込めて演じてまいります」との言葉も添えられ、撮影への意気込みが伝わる内容となっている。ファンからは「ついにクランクイン！」「夢が現実になっててすごい」「体調に気をつけて頑張って」といったエールが相次いだ。

2日前には「おもいで」と題してパリでのオフショットを投稿しており、クロワッサンを頬張る姿や街を歩く笑顔が話題に。異国の自由な空気を感じさせるカジュアルな装いから一転、今回は和装での凛とした佇まいを見せ、役者としての幅を感じさせた。

上坂は近年、ドラマ『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）や『御上先生』（TBS系）などで注目を集めており、2026年前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』では新境地に挑む。（文＝リアルサウンド編集部）