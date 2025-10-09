¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ä¡×¹âÅÄÎ¤Êæà¶ÄÅ·¥«¥Ã¥È¥É¥ì¥¹á»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤ä¤ó¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×
¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¥¹¥é¥ê
¡¡11·î¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë½÷Í¥¤Î¹âÅÄÎ¤Êæ(31)=Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È=¤¬SNS¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ø¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤òX¤Ç¹ðÃÎ¡£¡Ö¤â¤¦¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡¡Âç¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡ÄºòÆü¼Ì¿¿½¸¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·æºî¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¡ØÂç¿Í¥»¥¯¥·¡¼¡Ù¡ª¡¡ÀµÅýÇÉ½÷Í¥¤ÎÀµ¤·¤¤ËÁ¸±¡×¤È°õºþ¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢´Ý°Ø»Ò¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¹õ¤¯Ä¹¤¤¥É¥ì¥¹¤Î¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿»É·ãÅª¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤ä¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Î¤Êæ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥É¥¥É¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÅÄ¤Ï2010Ç¯¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×ÎáÏÂÈÇ¡Ê21Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¼Ì¿¿½¸¡ÖÁÇÉÁ¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ï11·î26ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ïµð¾¢¤ÎÂôÅÏºó(¤µ¤ï¤¿¤ê¡¦¤Ï¤¸¤á¡¢85)¡£