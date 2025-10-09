¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö·ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¡× ¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª¡¡¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×´Æ½¤¤Î°ìÎ®¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÈÈÖÁÈMC¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦¼ÆÅÄ¤¬Áª¤Ö¡¡¥×¥í¤âÃ¦Ë¹¤¹¤ë¹©É×¤¬½Å¤Ê¤ë7ÁØ¹½Â¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂè£±°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥×¥é¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½©¤Î¡Ö·ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×´Æ½¤¤Î°ìÎ®¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡Ö·ª¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡×
¡¡º£²ó¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¡Ö·ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×11¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¢¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ £·ª¤ÎÌ£ ¤·ª°Ê³°¤ÎÌ£ ¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Öéquilibre¡Ê¥¨¥¥ê¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦紱±Ê½ã»Ê¤µ¤ó¤È¡¢¥µ¥¿¥×¥éMC¤Ç¡ÉÂç¤Î´ÅÅÞ¡È¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤¬¶¨ÎÏ¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÇÍ¥¾¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¤Ç¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´Æ½¤¤·¤¿°ìÎ®¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦紱±Ê¤µ¤ó¤Ï·ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ª¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö·ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï⁉
¡Ú5°Ì¡Û°ìÎ®¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤¬¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤âÂÀ¸ÝÈ½¡¡
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¤Î¡Ø¥É¥ë¥Á¥§¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ322±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡£
¡¡紱±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤È¤·¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ç¡¢·ª¤ÎÌ£¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¡ÖÁ´Éô¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢·ª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Þ¤¹¤Í¡×¡¢紱±Ê¤µ¤ó¤â¡ÖÃæ¤Î¥À¥¤¥¹¾õ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤¬¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡Û¡Ö·ª¤ÎÌ£¡×ÉôÌç¥È¥Ã¥×¡¡·ªÊ´¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤ä¿©´¶¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¿·´¶³Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡ØUchi Café ¤Û¤í¤Õ¤ï·ªÊ´¤Î·ª´®Ç½¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ354±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ÏÂ·ª¤ò¤½¤Ü¤í¾õ¤Ë¤Û¤°¤·¤¿¡Ö·ªÊ´¡Ê¤¯¤ê¤³¡Ë¡×¤È¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¡£·§ËÜ¸©»º¡¦°ñ¾ë¸©»º¤ÎÏÂ·ª¤¬»ý¤Ä¼«Á³¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¤½¤Ü¤í¾õ¤Î·ªÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤í¤Ã¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤Û¤°¤ì¤ë·ªÊ´¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤ä¿©´¶¤ò3¿Í¤ÏÀä»¿¤·¡¢¡Ö·ª¤ÎÌ£¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö1ÁØ¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÏÂ·ª¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¡£Á¡ºÙ¤Ê¤Î¤Ë·ª¤ÎÌ£¤¬¶¯¤¤¡×¤È紱±Ê¤µ¤ó¡£
¡¡À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö2¸ýÌÜ¡¢3¸ýÌÜ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¡Ú3°Ì¡Û¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¥×¥í¶ÃØ³¡ª¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê°ìÉÊ
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢ÅÄ¸ý¿©ÉÊ¤Î¡Ø¥ª¥é¥ó¥¸¥§ ¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ220±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤Ö¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯¤À¤±¤Ç400Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ç¡¢»î¿©¤·¤¿3¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡×¡Ö·ª¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¡ª¡×¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡·Ú¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤ÎÉ÷Ì£¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À·ª¤¢¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê°ìÉÊ¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤Î·ª¤Î¶¯¤µ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤âÎÉ¤¯¡¢紱±Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡ÖÄ¶°Â¤¤¡ª¤³¤ì¤ÏÇã¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡Û¡Ö·ª°Ê³°¤ÎÌ£¡×ÉôÌç£±°Ì¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤É¤é¾Æ¤À¸ÃÏ¤ÈÏÂ·ª¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÁêÀÈ´·²
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢¥â¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¡Ø¤ï¥¹¥¤¡¼¥Ä ·§ËÜ¸©»ºÏÂ·ª¡¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤É¤é¾Æ¡Ù¡ÊÀÇ¹þ199±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡¡¢¨²Æì¸©¤Î¤ß248±ß¡Ë¡£
¡¡¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î·§ËÜ¸©»º¤ÎÏÂ·ª¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤ó¤Ê´Å¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿·ª¤¢¤ó¤Ë¡¢·Ú¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤¿ÏÂ·ª¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤É¤é¾Æ¤¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬ÁêÀÈ´·²¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æ¼ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿À¸ÃÏ¤Ï»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤¿©´¶¡£±£¤·Ì£¤Ë¤ß¤ê¤ó¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÏÂ·ª¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¹á¤ê¤¬È´·²¤Ë¤¤¤¤¡ª¡¡À¸ÃÏ¤À¤±¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢¡Ö·ª°Ê³°¤ÎÌ£¡×ÉôÌç£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢紱±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤·¤Ã¤È¤ê¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿À¸ÃÏ¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÇ¹â¡£Å¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¡Ú1°Ì¡Û¥×¥í¤âÃ¦Ë¹¡¡¹©É×¤¬½Å¤Ê¤ë7ÁØ¹½Â¤¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ¡×¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×£±°Ì
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ399±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ¡×ÉôÌç¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¹©É×¤¬½Å¤Ê¤ë7ÁØ¹½Â¤¡£Á´ÂÎ¤òÊñ¤à¥é¥à¼ò¤Ç¹á¤ê¤Å¤±¤·¤¿³ê¤é¤«¤Ê¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢1½µ´Öº½Åü¤ËÄÒ¤±¤¿¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¡£¤µ¤é¤Ë²¼¤Î¥ß¥ë¥¯¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈºÕ¤¤¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î2ÁØ¤Ë¤ÏÈùÎÌ¤Î±ö¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤ÎÇ»¸ü¤Ê´ÅÌ£¤¬¤è¤ê¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö7ÁØ¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Þ¤È¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶Ã²¡£紱±Ê¤µ¤ó¤â¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ëÌ£¤ï¤¤¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Ç¤â1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬¡¢¥×¥í¤â¶ÃØ³¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ¤ÈÌ£¤Î¹½À®ÎÏ¤Ç½©¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡°ìÎ®¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö·ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë