8月、新潟市中央区のテナントビルの店舗で、意識のないの女性に対してみだらな行為をした疑いで、20歳の男2人と19歳の自衛官の男1人が8日に逮捕されました。



逮捕されたのは、自衛官の男(19)と東京都葛飾区に住む大学生(20)、新潟市中央区に住む専門学生(20)の3人です。警察によりますと、3人の男は8月10日午前2時30分ごろから午前5時ごろの間、新潟市中央区のテナントビルの店舗においてアルコールを摂取し、寝むりこみ意思を示すことが難しい状態にある10代の女性に対してみだらな行為をして、その様子をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。



被害者が新潟警察署に相談したことで発覚しました。警察は、3人の認否を明らかにしていません。3人は地元の同級生で、被害者とは面識があったということです。