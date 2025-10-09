¿ÀÈøÉö¼î¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¡õ¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¶«¤Ó¡Ö¤³¤©¤©¤©¤ì¤«¤é¼õ¸³¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¡×¡¡¿·CM¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÈøÉö¼î¤¬¡¢ÆüÀ¶¥è¡¼¥¯¤Î¿·CM¡Ö¥Ô¥ë¥¯¥ëÌÈ±Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£14Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤µ¤Ê¤¬¤é¡ª¡Ø¥Ô¥ë¥¯¥ë¡Ù¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÇÀä¶«¤¹¤ë¿ÀÈøÉö¼î
¡¡CM¤Ï¡¢¸ÏÍÕ¤¬Éñ¤¦½©Åß¤Î¸ø±à¤Ç¡¢¡Ö¥Ô¥ë¥¯¥ëÌÈ±Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¿ÀÈø¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤³¤©¤©¤©¤ì¤«¤é¼õ¸³¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¡¢¥Ô¥ë¥¯¡¼¥ë¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¶«¤Ö¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥á¡¼¥ó¥¨¡¼¥¡ª¡ÊÌÈ±Ö¡Ë¥¹¥¿¡¼¡¼¥¤¥ë¡ª¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¡£¤³¤ì¤«¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤´¨¤¤»þ´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÎÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¾¦ÉÊ¤òÎÏ¶¯¤¯¤â¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÈø¤Ï»£±ÆÁ°¡¢¹µ¼¼¤ÇÈ¯À¼Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìò¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿1²ó¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¤¹¤°¤ËËÜÈÖ¤Ø¡£¥ï¥ó¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤«¤é¹â¤¤Ç®ÎÌ¤ÇÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¼«Á³¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¡Ö¤¢¤¢´Ö°ã¤¨¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤Ë¶«¤Ó¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÀÈø¤ÎÁÇ´é¤Ë¸½¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£±éµ»¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤à»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿ÀÈøÉö¼î¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½CM»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â»×¤¤¤¤ê¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÀÈø¤µ¤ó¤Ï¼õ¸³¤ä¤Ê¤Ë¤«Âç»ö¤Ê¤È¤¤Ë¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼õ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤â¡¢Âç»ö¤Ê»Å»ö¤ä»£±Æ¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç»ö¤Ê»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½ÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ¶á¤Ï¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¥Ô¥ë¥¯¥ëÌÈ±Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¿çÌ²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¸ø±à¤¬ÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½©Åß¤Ë²¿¤«Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸ø±à¤Ë¤Ï²¿Ç¯¤â¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¹ÈÍÕ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢CM¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤ëËÍ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¥ë¥¯¥ëÌÈ±Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¤¼¤ÒÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤¹¤ë¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤µ¤Ê¤¬¤é¡ª¡Ø¥Ô¥ë¥¯¥ë¡Ù¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÇÀä¶«¤¹¤ë¿ÀÈøÉö¼î
¡¡CM¤Ï¡¢¸ÏÍÕ¤¬Éñ¤¦½©Åß¤Î¸ø±à¤Ç¡¢¡Ö¥Ô¥ë¥¯¥ëÌÈ±Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¿ÀÈø¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤³¤©¤©¤©¤ì¤«¤é¼õ¸³¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¡¢¥Ô¥ë¥¯¡¼¥ë¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¶«¤Ö¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥á¡¼¥ó¥¨¡¼¥¡ª¡ÊÌÈ±Ö¡Ë¥¹¥¿¡¼¡¼¥¤¥ë¡ª¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¡£¤³¤ì¤«¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤´¨¤¤»þ´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÎÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¾¦ÉÊ¤òÎÏ¶¯¤¯¤â¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÓÃæ¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¡Ö¤¢¤¢´Ö°ã¤¨¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤Ë¶«¤Ó¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÀÈø¤ÎÁÇ´é¤Ë¸½¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£±éµ»¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤à»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿ÀÈøÉö¼î¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½CM»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â»×¤¤¤¤ê¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÀÈø¤µ¤ó¤Ï¼õ¸³¤ä¤Ê¤Ë¤«Âç»ö¤Ê¤È¤¤Ë¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼õ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤â¡¢Âç»ö¤Ê»Å»ö¤ä»£±Æ¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç»ö¤Ê»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½ÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ¶á¤Ï¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¥Ô¥ë¥¯¥ëÌÈ±Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¿çÌ²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¸ø±à¤¬ÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½©Åß¤Ë²¿¤«Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸ø±à¤Ë¤Ï²¿Ç¯¤â¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¹ÈÍÕ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢CM¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤ëËÍ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¥ë¥¯¥ëÌÈ±Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¤¼¤ÒÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤¹¤ë¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£