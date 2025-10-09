マウスコンピューターが、同社オンライン直販サイトにて、期間限定でPC製品を最大9万円値引きする特価セール「オータムセール」を実施中だ。10月29日(水)10時59分まで。

マウスコンピューターの直販サイトが秋の期間限定セール

以下、セール品の一部を紹介しておく。ラインナップの詳細は、こちらのリンク先の同社セール会場ページにて確認いただきたい。

mouse B5-A7A01SR-A

(15.3型 mouseノートPC)

139,800円 → 134,800円（税込）

mouse MH-I5U01

(Core Ultra 5搭載mouseデスクトップPC)

134,800円 → 124,800円（税込）

G TUNE P5-I7G70WT-C（ホワイト）

(15.6型G TUNEノートPC)

259,800円 → 249,800円（税込）

G TUNE DG-I7G60

(GeForce RTX 5060搭載G TUNEデスクトップPC)

249,800円 → 219,800円（税込）

DAIV N6-I7G7TBK-C（NVIDIA Studio 認定PC）

(16型DAIVノートPC)

379,800円 → 359,800円（税込）

DAIV KM-A7G7T

(GeForce RTX 5070 Ti搭載DAIVデスクトップPC)

444,800円 → 354,800円　※最大値引き90,000円OFF対象モデル