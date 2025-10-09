お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣さんが2025年10月9日にXを更新し、来春公開を予定している映画「えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜」の制作・宣伝・公開に必要な資金のクラウドファンディングが、1日半で目標額を達成したことを報告した。

「結果を出しにいきます！」

2019年に製作総指揮と脚本を兼任し、自身脚本の絵本「えんとつ町のプペル」を映画化した西野さん。7日から事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」を通じ、続編となる映画「えんとつ町のプペル 約束の時計台」の資金を募っていた。なお、目標金額は4億8000万円だった。

クラウドファンディング開始後、1時間で支援金額5000万円を達成し、半日で2億円近い金額が集まった。さらに1日で4億円を突破していた。

その後、西野さんは9日にXで「ご報告と御礼」「『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の事業投資型クラウドファンディングは、プロジェクト開始から1日半（34時間42分）で、目標金額である【4億8,000万円】に到達いたしました」と、1日半で目標額を達成したことを報告。併せて募集を締め切ることも明かした。

西野さんは、「この船に共に乗り込んでくださった皆様に、心より御礼申し上げます」と感謝し、「預かりした想いを確かに受け止め、結果を出しにいきます！」とつづっていた。

このポストに西野さんの元には、「おめでとうございます！積み上げてこられた信用の結果ですね」「凄すぎて今年一、震えました」という声が集まっていた。