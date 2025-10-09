東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米国】

ジョンソン下院議長（共和党）

政府閉鎖は民主党による政治的な駆け引きが原因

政府機関閉鎖によるあらゆる悪影響を懸念している

暫定予算案について交渉する材料は何もない



【中国】

中国商務省

レアアースおよび関連技術に対する輸出規制を強化する

中国商務省が発行する二重使用輸出許可を取得する必要がある



連休初日からの4日間の小売飲食の売上高は3.3%増と5月連休の伸びの半分にとどまる

旅客数は6.2%増も5月連休の8%増から減速、映画興行収入は7日間で前年同期比17%減



【その他】

トランプ米大統領がイスラエルとハマスが和平案の第一段階に合意したと発表

人質全員がすぐに解放され、イスラエルが合意ラインまで軍隊を撤退させる

