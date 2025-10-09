俳優の高橋英樹（81）が9日に都内で「シニアしごとEXPO2025」トークショーに出席。尊敬する先輩を明かし、今後の目標を明かした。

軽やかな足取りで登場。「気が付くと81。年齢を意識したことはありません！」と元気にあいさつした。

10代で芸能界デビューし、60年以上芸能界の一線で活躍。「7万人ぐらい殺してますので」と冗談を交え、これまでの歩みを振り返った。年齢問わず出会った人全員を“師”とあおぎ、「良いところを選んでいただいていくことが大事」。向上心を持ち続けてきた。

先輩たちの姿が原動力。「ひとまわり上の仲代達矢さん。まもなく93歳になる仲代さん、いまだに舞台をやってらっしゃる。この前NHKでお会いして一緒に記念写真撮っちゃいましたよ。あとは、里見浩太朗さん。いまだに週2回ゴルフもやってる。ものすごく元気」と2人の名俳優の名を挙げ「自分の身近にいる人で元気な方を目標にするということが、とっても大事だなと思っていますね」とうなずいた。

そんな高橋は今後の目標を「あと1000人斬りたい」と発表。若かりし頃のような立ち回りを披露したいという。「1000人斬るだけの体力、それから足腰とかスピードとか、そういったものを維持するために体を鍛えて。元気に頑張って、楽しんで明るく働いていきたい！」と生涯現役を宣言した。