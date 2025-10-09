◇MLB カブス 4-3 ブリュワーズ(日本時間9日、リグリー・フィールド)

先に3勝したチームが地区シリーズ突破となる中、2連敗と崖っぷちだったカブス。本拠地で迎える3戦目に逆転勝利し、次戦に望みをつなぎました。

試合後、カブスのカウンセル監督はポストシーズンでの戦いについて「正直、楽しくもあり、同時にストレスでもある。その両方を感じる」と吐露。それでも2連敗と土壇場で迎えた3戦目について「明日もプレーするために戦うという状況は、選手たちにとって特別なモチベーションになる。それが自然と力になる。特に初回はその緊張感と集中力がよく出ていた」と振り返りました。

この日のカブスは初回に犠牲フライで1点を失うも、その裏に先頭打者HRで同点に追いつきます。さらに2アウト満塁の好機をつかみ3得点。その後のイニングでは得点とはならなかったものの、初回の4得点でつかんだリードを守りきり、1点差で勝利しました。

カウンセル監督は「ポストシーズンでは1点が本当に貴重。だからこそ、(初回のような)完璧なイニングがすごく価値を持つ。やれることは全部やる。少しでも有利になるなら、全部使う」とコメント。さらに「得点を重ねること、特にポストシーズンではチャンスは限られているのでビッグイニングがすごく重要になる。今日はそのビッグイニングをつくって、それが最後まで効いていた」とこの日の戦いを振り返りました。

さらにカウンセル監督は個々のプレーを称賛しながら、次戦に向けて「うちの選手たちに『毎回が1イニング目だと思え』って言うよ(笑)」と笑顔を見せました。