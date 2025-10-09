「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午後２時現在で、オンコリスバイオファーマ<4588.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



８日の取引終了後、２６年に販売開始を計画している腫瘍溶解ウイルス「ＯＢＰ－３０１」について、ＧＭＰ製剤製造を開始したと発表しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



ＧＭＰ製造とは、医薬品の製造管理および品質管理に関する基準であるＧＭＰ（適正製造基準）に準拠して医薬品を製造すること。同社では、２６年の「ＯＢＰ－３０１」の承認に向けてＧＭＰ製造のバリデーション（妥当性の評価）を進め、既に原薬製造を製造委託先であるベルギーのヘノジェン社で完了していたが、商用利用の可能性のあるＧＭＰ製剤について製造を開始。今後、製剤を日本国内へ輸入し、承認後に速やかに医療現場に届けられるように備えている。また、これに伴い、販売提携先である富士フイルム富山化学（東京都中央区）から、製品代金の前受金の一部を今年中に受け取る予定で、販売開始後に売上高として計上する予定となっている。なお、前受金の金額は非開示としている。



出所：MINKABU PRESS