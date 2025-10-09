NEWSの加藤シゲアキが個人Instagramで、堂本光一とのツーショットを公開した。

■新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』でMCを務める堂本＆加藤

加藤と堂本は10月6日からスタートした新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』（テレビ朝日系）でMCを務めている。

加藤はスタジオで堂本と寄り添うツーショットを4枚公開。どこか緊張した面持ちの加藤と、ゆったりした笑顔を浮かべた堂本のツーショットとなっている。

公開されたのは、堂本はグレー、加藤はワインレッドのジャケット姿でピースする全身ショット（1）、堂本は手を前に、加藤は手を後ろに組んだ写真（2）、上半身のピースショット（3）、3からよりふたりに寄ったショット（4）。

「ツーショットかわいい」「光一くんとシゲちゃんとの絡みが楽しみ」「シゲちゃん緊張してる？」「シゲちゃん弟感ある」などといったファンの声が続々と到着。

なお、番組公式Xでは、初回の収録を終えたタイミングでの堂本と加藤のコメント動画を公開。まだ番組タイトルを言い慣れない堂本を加藤がフォローしたり、堂本が説明しているときに加藤が強く頷いたり、早くも息ピッタリな様子が見られるので、こちらもチェックしてほしい。

