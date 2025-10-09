Snow Manの向井康二が川栄李奈と池村碧彩と「カリスマックス」ポーズを決めたオフショットが、3人が出演する新ドラマ『フェイクマミー』公式SNSにて公開された。

【写真＆動画】向井康二＆川栄李奈＆池村碧彩「カリスマックス」ダンス＆決めポーズ

■向井のレクチャーで「カリスマックス」を踊れるようになった川栄と池村が揃ってポーズ

10月10日から放送される新ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）に出演する向井・川栄・池村が、手の薬指だけ曲げる「カリスマックス」ポーズで集結。

キリッとした決め顔の向井、そして両手でポーズを決めて笑顔の川栄、そして同じく両手でポーズを決めてにっこりうれしそうな池村が写し出されている。ファンからは「かわいい3人」の声が続々と到着。

そして、後ろで向井がレクチャーしながら川栄と池村が「カリスマックス」を踊る動画も公開。「はい、いきます」「もう一回！」などと声がけする向井の前で、ノリノリで踊る川栄と池村。

最後は「社長！」と、劇中で社長役を務める川栄に向井が呼びかけ、川栄が「金曜10時、観てね、『フェイクマミー』！」と「カリスマックス」ポーズを決めながら宣伝。

飛び跳ねながら手を振る池村の後ろで、手の振りの微妙な間違いを気にしながらも「ありがとうございます。みなさん」と感謝する向井だった。

こちらにも「みんな踊れてる」「こーじくん教えるのうまい」などといった声が続々と到着している。

また、向井が川栄と池村に「カリスマックス」の振り付けを教えている動画も公開されている。

■『フェイクマミー』キャストの和気あいあいとした雰囲気が伝わるオフショット

■ファンも絶賛の「カリスマックス」ダンス

■川栄は手の振りに苦戦！「カリスマックス」ダンスを練習中の様子