¡Öº£Æü¹¥¤¡×¾®Ô¢Éñ±©¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¤¾¤¯¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈåºÎï¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/09¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ô¢Éñ±©¤¬10·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Î¤¾¤¯Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¾®Ô¢¤Ï¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¡¢ÇòÃÏ¤Ë¹õ¤¤¥É¥Ã¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈåºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¾®Ô¢¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾®Ô¢Éñ±©¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈþ¥¦¥¨¥¹¥ÈÈäÏª
¢¡¾®Ô¢Éñ±©¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¾®Ô¢¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
