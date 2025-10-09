しなこ、美人母顔出しのハグショット公開「仲良し親子」「雰囲気似てる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/09】クリエイターのしなこが10月8日、自身のInstagramを更新。母親との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】しなこ、美人母とハグ
「ハロウィン写メ会ありがとうございました」とイベントの感謝を伝えたしなこは、パープルを基調としたカラフルな衣装を身にまとったショットを多数披露。投稿には母親とハグしたり顔を寄せ合ったりした2ショットも公開し「しなマミーのこともみんな優しくしてくれてありがとうございます」とつづった。
この投稿に、ファンからは「しなマミーもしなこちゃんもめちゃめちゃ可愛い」「2人とも雰囲気似てる」「お母さんも綺麗」「仲良し親子」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆しなこ、美人母の顔出し2ショット公開
◆しなこ、美人母との2ショットに反響
