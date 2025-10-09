Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¡È1300Ëü±ß¡É»äÊª¾Ò²ð¡Ö1ÈÖ¤Î°äÉÊ¡×¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë¡È100Ëü±ßÄ¶¤¨¡É¥¢¥¤¥Æ¥à´«¤á¤¿Ç®Ãæ¤Ö¤ê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/09¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¤¬8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡×¡Ê¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â³Û¤Î»äÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁð¤Ê¤®¹ä¡¢°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Ç¥Ë¥à¥¸¡¼¥ó¥ºÃåÍÑ¤¹¤ë»Ñ
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö½ª³è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£½ª³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤¿Áð¤Ê¤®¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤È»äÊª¤¬Â¿¤¯¡¢½ª³è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÁð¤Ê¤®¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¡£Áð¤Ê¤®¤¬¡Ö¤³¤ì1300Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¥¸¡¼¥ó¥º¡×¡Ö1922Ç¯¤Î¤â¤Î¡£ËÍ¤Î°äÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1ÈÖ¤Î°äÉÊ¤Ç¡×¤È¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö´½²³¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤ä¤í¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»äÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëEXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡ÖÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¡¢¤³¤Î´¶³Ð¤Ç¥¸¡¼¥ó¥ºÇã¤ï¤ì¤ë¤«¤éËÍ¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤Ê¿µ¤¤Ç100Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¤ä¤Ä¡Ê´«¤á¤é¤ì¤¿¡Ë¡×¤ÈË½Ïª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤«¤Í¤Á¡Ê·ó¶á¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢¤³¤ì¤¤¤¤¤è¡¢Çã¤¤¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î¤ªÊõ¡×¤ÈÁð¤Ê¤®¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£·ó¶á¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤¬¤¨¤¨¤Î¡©¡×¤È¹ØÆþ¤·¤¿¥¸¡¼¥ó¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ÏÀµÄ¾¡¢ËÍ¤â²¿¤¬¤¨¤¨¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
