【モデルプレス＝2025/10/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が10月8日、自身のInstagramを更新。オフショルダー着用のカフェショットを公開した。

◆横田未来、オフショルダーショット公開


横田は「昼カフェ」と綴り、お団子ヘアにグレーのオフショルダー着用で犬を膝に乗せたり抱っこしたりしているカフェでの写真を投稿。大胆に開いた胸元と肩から美しい素肌を見せ、ウエストをチラ見せしているショットも披露した。腕にはタトゥーも施されている。

◆横田未来のオフショルダー姿に反響


この投稿に、ファンからは「お肌つやつや」「お団子可愛い」「オシャレ」「綺麗すぎる」「タトゥーかっこいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

