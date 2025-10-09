韓国の李在明（イ・ジェミョン）は、韓国人が乗船していた船舶がガザ地区に接近する途中でイスラエル軍に拿捕されたことに関連し、国民の安全確保と迅速な釈放、早期帰国のために国家の外交力を最大限投入するように指示した。

大統領室の姜由腊（カン・ユジョン）報道官は9日、書面ブリーフィングを通じて、李大統領が前日夜に関連状況および対応計画の報告を受けた後、このように指示したと明らかにした。

「パレスチナと連帯する韓国市民社会緊急行動」および「江汀（カンジョン）の友人たち」などの市民団体によると、前日午前11時40分ごろ、ガザ地区へ向かっていた救援船団11隻がイスラエル軍に拿捕された。この船団には韓国国籍の活動家キム・アヒョン氏が乗船していた。彼らは今回の航海について「ガザ地区とパレスチナの平和のための非暴力運動」という立場を示している。

これを受けて韓国外交部は、在イスラエル韓国大使館を通じてキム氏の早期釈放を要請しており、必要な領事支援も提供すると明らかにした。

一方、イスラエル外務省はX（旧ツイッター）を通じて発表した声明で、「船舶と乗船者はイスラエルの港に移され、すべての乗船者は安全で健康な状態」とし「乗船者はまもなく追放される予定」と明かした。

さらに同省は「海上封鎖線を突破し戦闘地域に進入しようする無駄な試みが、またしても何の成果もなく終わった」と主張した。