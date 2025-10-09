井ノ原快彦さん、本上まなみさんらが登壇！『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』舞台挨拶付きおひろめ試写会レポート
2019年に初めての劇場アニメ『映画すみっコぐらしとびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万人を超える”大ひっと”シリーズ『映画すみっコぐらし』
シリーズ史上もっとも【あげあげ】︕︖な最新作『映画すみっコぐらし空の王国とふたりのコ』が2025年10月31日(⾦)に公開されます。
今回、映画の完成を記念したおひろめ試写会が10月8日都内で⾏われ、ナレーションを務める井ノ原快彦、本上まなみ、主題歌を担当する木村カエラ、監督のイワタナオミが登壇。
そしてすみっコたちを代表し「とんかつ」「えびふらいのしっぽ」「しろくま」が映画衣装でイベントに駆けつけました☆
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』舞台挨拶付きおひろめ試写会レポート
2025年10月31日に公開される『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の完成を記念したおひろめ試写会。
“推し”すみっコのぬいぐるみを⼿にした⼦供やその保護者が会場を埋める中、井ノ原さんは本作の⾒どころについて
まず大前提としてメチャクチャ可愛いです︕
可愛い姿が所々にあるので、皆さんにとっての可愛いシーンや大好きなシーンを⾒つけてください。
そして皆さんの家族や友達の事を考えさせてくれるようなシーンもいっぱいあります。
とアピール。
本上さんは
真上にある空には何があるんだろう︖
みんなも⼀度は考えた事があると思いますが、雲の上には何があるのか、⾃分の想像を遥かに超えた世界が映画の中に描かれています。
それに私はとても感動しました。
と太鼓判を押しました。
『すみっコぐらし』ファンで“ほこり”推しの木村さんは
主題歌のお話しをいただいたときは、嬉し過ぎて家の中に散らばっている『すみっコぐらし』グッズをかき集めて一人で喜びに浸りました。
と喜色満面で、主題歌『君の傘』については
本作での冒険を⾒て感じた事、近くにいる大切な人は宝物だと思わせてくれる、そんな気持ちを歌詞に落とし込みました。
と想いを述べていました。
この主題歌に井ノ原さんは
⾃分のために歌ってくれているのか︖と思っちゃうくらいで、楽曲タイトルを知った時に『ああ…︕』と感激しました。
映画を観た皆さんも口ずさみながら帰るはずです。
と絶賛。
本上さんも
おうじとおつきのコに寄り添っている曲なのに、まるで⾃分に寄り添ってくれているように感じました。
優しく温かい曲で、映画にぴったりです。
とお気に入りの様⼦。
イワタ監督は本作について
色々なステージをすみっコたちが冒険していきます。
こんなキャラクターが出て来るの!?と思うキャラクターが出てくるので、その活躍もお楽しみください。
と予告。
そして「とんかつ」「えびふらいのしっぽ」「しろくま」が映画衣装でステージに登場。
⻩色い歓声に包まれました。
そんな中、シリーズ史上もっともあげあげ︕な本作にちなみ「最近気分があがった出来事」を発表。
井ノ原さんは
今です、今しかない︕
こんなに沢⼭の⼦供たちやお⽗さんお⺟さんが来てくれて、すみっコも監督もいる。
皆さんに囲まれて今がテンションあげあげです。
とニッコリ。
本上さんも
あげあげは今日︕
というのも木村さんに久々にお会いしたからです。
木村さんのデビュー当時に番組でインタビューさせていただいて…。
今日はとても感慨深いです。
としみじみ。
木村さんも
私も覚えています︕
お会いするのが嬉し過ぎて最近の本上さんのことを調べてしまいました。
と再会にあげあげ。
さらに木村さんは
私の旦那さん、瑛太君が本上さんと作品で共演した時にお土産でもらったガラスの爪ヤスリを今でも使っています。
と嬉しそうに報告しました。
また「いっしょに冒険するバディになるならどのコ︖」との質問に井ノ原さんは
全員と新宿の街を歩きたい︕
と笑わせ、しろくま推しの本上さんは
しろくまと⼀緒に風呂敷に包まれてバルーンになって空に⾶んでいきたい。
と妄想。
木村さんは
ほこりが主役の大冒険︕
でもほこりがカビになると戻らないので、ここでとんかつの出番です。
空気をカラッとさせてカビたちをカラッとあげちゃう。
カビが“焦げたほこり”になって帰って来る。
と具体的なストーリーを提案されていました。
イワタ監督は
僕は横浜に住んでいるのでとんかつ、えびふらいのしっぽと中華街をお散歩したいな。
と声を弾ませました。
最後に井ノ原さんは
最初から最後までほんわかして楽しくてドキドキする作品です。
お⽗さんやお⺟さんがニコニコしていると楽しいでしょ︖
それと同じでみんながニコニコするとお⽗さんもお⺟さんも嬉しい。
それこそが幸せ。
みんなが楽しければ⾃分も幸せ。
自分が幸せだと皆も幸せ。
そう思って明日からも暮らしていけるような作品です。
みんなで帰りに感想を話しながら帰っていただきたいです。
と呼び掛けました。
本上さんも
大きなスクリーンで存分に美しい景⾊やすみっコたちの活躍と可愛らしさを味わってほしいです。
空の⾊がとても綺麗なので映画館で満喫してほしいです。
とアピールしていました☆
1週目の⼊場者プレゼントが解禁
配布期間︓2025年10月31日(⾦)〜11月6日(木)※なくなり次第終了
入場者特典として、映画館で今しか⼿に入らないレアグッズ「エビフライドンフィギュア」を配布。
映画に登場する「揚げ物怪獣エビフライドン」のフィギュアがもらえます☆
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』ストーリー
公開日︓2025年10月31日(⾦)全国ロードショー
ナレーション︓井ノ原快彦 本上まなみ
主題歌︓木村カエラ「君の傘」（ELA／Victor Entertainment）
原作︓サンエックス
監督︓イワタナオミ
脚本︓角⽥貴志（ヨーロッパ企画）
美術監督︓日野⾹諸⾥
アニメーション制作︓ファンワークス
配給︓アスミック・エース
すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。
そんなある日のこと、くもり空の上からとつぜん何かが落ちてきました︕
「だいじょうぶ︖」すみっコたちがかけよると、それは空の王国からやってきた〈おうじ〉と〈おつきのコ〉だったのです。
王国は今しんこくな⽔不⾜で、おうじはひとりで解決しようとがんばっているけど、おつきのコは⼼配そう。
⽔不⾜を解決するためのヒントが「みずのしんでん」にあることを知り、すみっコたちも加わって、雲の上の大冒険にいざ、出発︕
「すみっコ」たちを代表し「とんかつ」「えびふらいのしっぽ」「しろくま」が映画衣装で登場。
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』舞台挨拶付きおひろめ試写会をレポートしました☆
©2025 日本すみっコぐらし協会映画部
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 井ノ原快彦さん、本上まなみさんらが登壇！『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』舞台挨拶付きおひろめ試写会レポート appeared first on Dtimes.