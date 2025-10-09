参院選議員でタレントのラサール石井氏（69）が8日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。7月の参議院選挙で当落が決まるまでの心境を明かす場面があった。

この日はフジテレビ「ボキャブラ天国」（92〜99年）で人気を博した埼玉県三郷市市議会議員でお笑いコンビ「X-GUN」西尾季隆氏とともに出演。2人とも7月20日に投開票が行われた選挙で初当選しており、タレント議員としてスタートを切ったばかり。タレント議員同士でトークを繰り広げた。

当確が出たのが深夜3時頃だったという西尾氏が「やっぱりドキドキというか、時間が経ちすぎてほんまに受かんのかなって」と当時の心境を吐露すると、「負けた。4時すぎだった。本当、本当。で、俺はまだ、全国比例だからさ。社民党が1議席行くか行かないかだったから」とラサール氏。「NHKのニュース速報で、各党が走ってる漫画が出るんだよ。あと7人の枠があって、で、自民党2人で、俺3番目を走ってたんだよ。“これはいけるんじゃないの？もう、投開票してくれよ”と思うのに、ずっと走ったまんま」と不満をもらした。

「知り合いとか友だちがどんどん寝ていっちゃう。うちのリーダーなんか“まだ？石井、まだなの？”とか言って。俺が分かるわけないじゃん。こっちだって分かんないんだもん」と、コントグループ「コント赤信号」リーダーの渡辺正行からの連絡について明かしたラサール氏。「リーダーのLINEがさ、棒が引いてあるんだよ。“まだー”とか、“だよねー”とか言ってんだ。あれがむかつくんだよな」と苦笑した。

西尾氏が「なんかちょっと緊張感なさそう」と笑うと、ラサール氏は「そう。だから、次の日、みんな朝、起きて見たら、受かってた、みたいなね」と振り返った。