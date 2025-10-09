ふるさと納税制度で多額の寄付金を得たことを理由に、特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国に減額決定の取り消しを求めた差し戻し控訴審の判決が９日、大阪高裁であった。

牧賢二裁判長は、減額を違法とし、国の決定を取り消した１審・大阪地裁判決を支持し、国の控訴を棄却した。

市は２０１８年度、豪華な返礼品で全国１位の寄付金約４９７億円を集めた。総務省は１９年１２月、特別交付税の算定に寄付収入を考慮するよう省令を改正。市に割り当てられる１９年度分を前年度比約４億４０００万円減の約５３００万円に引き下げた。市は２０年６月、「国の対応は懲罰的だ」として、減額決定の取り消しを求めて提訴した。

特別交付税は、災害対策などの特別な事情による財源不足を補うため、国から自治体に配られる。

２２年３月の１審判決は、地方交付税法には特別交付税の税額を決める際の根拠となる項目に寄付収入が含まれていないことを踏まえ、省令改正による減額は法の想定する範囲を超え、違法と認定した。

国側は差し戻し控訴審で、「減額措置は、自治体間の適正な財源調整を図るという地方交付税法の趣旨に反していない」と主張していた。

訴訟を巡っては、高裁が２３年５月の差し戻し前の判決で、「国と自治体の争いは行政内部で解決するのが基本で、訴訟を起こす権利は認められない」として市の訴えを却下した。最高裁は今年２月、「特別交付税を巡る争いは裁判の対象になる」との初判断を示し、高裁に審理を差し戻していた。