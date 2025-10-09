CASETiFYと村上隆のコラボ第3弾が登場！スーツケースやフィギュアなど注目アイテムをご紹介
旅行がもっと楽しくなるスーツケースが、「CASETiFY（ケースティファイ）」から発売されますよ。
村上隆氏とのコラボレーション第3弾「FLOWERS BLOOM」コレクションが登場！
カラフルでポップな“フラワー”がかわいい、トラベルスーツケースやウェーブシリコンケースなどがお目見えです。
数量限定のスペシャルプロダクトは、10月10日（金）11:00より、CASETiFY公式オンラインストアおよび一部のCASETiFY STUDiO店舗にて先行販売がスタート。一般発売は同日17:00です。
スペシャルプロダクトを除く「村上隆×CASETiFY」第3弾コレクションの全商品は、同日より、CASETiFY公式オンラインストアおよび全国のCASETiFY STUDiO店舗で購入できますよ。
「村上隆×CASETiFY」第3弾コラボがカラフルでかわいい！
第1弾、第2弾に続きお目見えしたのは、村上隆氏の作品にあらわれるアイコニックなモチーフ“フラワー”が、虹のようにカラフルに咲き誇ったコレクション。
お出かけがもっと楽しくなるスーツケースなどが、スペシャルプロダクトとしてラインナップしました。
今回は、特に注目したいアイテムを一部ご紹介します。
お花ちゃんが立体的にデザインされた「スーツケース」
「フラワー ウェーブ シリコン キャリーオン スーツケース」（12万1220円）は、ボディに大きく“フラワー”があしらわれたポップなデザイン。
ひと際目を惹く『レインボー』をはじめとする、『ブルー』『ブラック』『レッド』『ピンク』の全5色でお目見えです。
好みのカラーをチョイスして、旅行で活躍させちゃいましょう。
「お花ちゃんフィギュア」をスマホにペタッ
「お花ちゃん スマホフィギュア ブラインドボックス」（7370円）は、デバイスに付けて楽しいお花ちゃんのフィギュアがランダムで入っています。
ラインナップは『オリジナル』『ピンク』『ブルー』『レッド』『ブラック』で、さまざまなデザインに取り付けられますよ。
推しカラーをゲットしたい人は、「お花ちゃん スマホフィギュア ブラインドボックス 4-in-1 セット」（2万9480円）の購入を検討するのもアリかも。
「シリコンケース」は限定のレインボーとゴールドを狙っちゃう？
ゴールド
「フラワーウェーブ シリコンケース ブラインドボックス」（1万1330円）は、『ピンク』『ブルー』『レッド』『ブラック』および限定の『レインボー』または『ゴールド』のスマホケース、いずれか1つがランダムでイン！
「フラワーウェーブ シリコンケース ブラインドボックス 4-in-1 セット」（4万5320円）を選ぶことで、レアなレインボーとゴールドのスマホケースを手に入れるチャンスも広がります。
ブラインドボックスを開ける過程もワクワクしちゃうこと間違いなし。
「お花ちゃん コレクティブル イヤホンケース」（4万5320円）をアクセサリー感覚で持ち運べば、友達にかわいいって褒められちゃう予感です。
「村上隆×CASETiFY」第3弾コラボが集めたくなるかわいさ…
ご紹介したアイテム以外にも、スペシャルプロダクトが続々お目見えしますよ。
思わずコレクションしたくなるかわいさの「村上隆×CASETiFY」コレクションを、売り切れる前にお見逃しなく。
\ スペシャルプロダクト一覧 /
「お花ちゃん スマホフィギュア ブラインドボックス」（7370円）
「フラワーウェーブ シリコンケース ブラインドボックス」（1万1330円）
「フラワー SNAPPY グリップスタンド」
ブルー/ブラック/レッド/ピンク（1万1330円）
レインボー（1万2100円）
「フラワー マグネット式ワイヤレス充電器」
ブルー/ブラック/レッド/ピンク（1万2100円）
レインボー（1万2870円）
「限定 フラワー スマホチェーン」（1万3640円）
「フラワー（レインボー）スマホチャーム」（1万3640円）
「限定マルチフラワー スマホケース - レインボーカメラリング」（1万4960円）
「フラワー（レインボー）スマホストラップ」（1万4960円）
「フラワー（レインボー）スマホストラップ & チャームキューブ セット」（1万4960円）
「お花ちゃん スマホフィギュア ブラインドボックス 4-in-1 セット」（2万9480円）
「フラワーウェーブ シリコンケース ブラインドボックス 4-in-1 セット」（4万5320円）
「お花ちゃん コレクティブル イヤホンケース」（4万5320円）
「フラワー ウェーブ シリコン キャリーオン スーツケース」
レインボー/ブルー/ブラック/レッド/ピンク（12万1220円）
公式オンラインストア
https://www.casetify.com/
CASETiFY Japan公式Instagram
@casetify_jp
参照元：Casetagram Limited プレスリリース
