株式会社マイナビは、2025年1～6月に中途採用を行った人事担当者と、直近1年以内に転職した20～50代の正社員男女を対象に実施した「マイナビ 管理職※1の中途採用・管理職転職に関する調査2025年」を実施し、その結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

※1本調査では「管理職」を課長クラス以上の役職とした

本ニュースのサマリー 中途採用で管理職を採用した割合49.6％、役職別では部長クラス、課長クラスともに約10pt増加 管理職の採用理由は「マネジメント経験が豊富な人材を求めたため」が最多 人事担当者の約7割が管理職の中途採用に「満足している」 管理職だった人の転職理由トップは「会社の将来性に不安があった」。非管理職では「給与が低かった」が最多 転職した人の約半数が、今後も「他に良い会社があれば転職したい」

中途採用で管理職を採用した割合49.6％、役職別では部長クラス、課長クラスともに約10pt増加

2025年1～6月に中途採用を行った人事担当者のうち、管理職を採用した割合は49.6％だった。

管理職を採用した実績を年別で聞いたところ、2021年から管理職の中途採用は増加傾向にあり、2021年（38.9％）比では10.7pt増加している。

採用した管理職の役職別で見ると、部長クラスが29.9％（2021年比10.1pt増）、課長クラスが38.9％（2021年比9.5pt増）で、いずれも増加が見られた。

画像：株式会社マイナビ 2025年10月7日 ニュースリリースより引用

管理職の採用理由は「マネジメント経験が豊富な人材を求めたため」が最多

管理職の採用理由を複数回答で聞くと、「マネジメント経験が豊富な人材を求めたため」（33.0%）が最多で、「管理職層の多様性を高めるため（性別・年齢・バックグラウンドなど）」（32.0%）が続いた。

また、最もあてはまるもの（単一回答）では「採用市場が活況で、好条件で採用できるタイミングだったため」（11.6％）という回答も上位に挙がっている。

厚生労働省の調査※2によると管理職の平均年齢は40～50代で、近年40～50代の転職率が上昇していることが影響している可能性があり、企業は即戦力人材の確保に加え、採用市場の動向を踏まえた柔軟な判断を行っていると推察される。

※2厚生労働省「令和６年賃金構造基本統計調査」

画像：株式会社マイナビ 2025年10月7日 ニュースリリースより引用

人事担当者の約7割が管理職の中途採用に「満足している」

管理職を採用した満足度を聞くと「満足している（満足＋どちらかといえば満足）」割合は69.9％で、「不満（不満＋どちらかといえば不満）」の7.4％を大きく上回った。

役職別では、部長クラスの採用満足度が全体より5pt以上高く、企業はより経営層に近く高いマネジメントスキルを持つ人材の獲得に満足感を覚えているようだ。

満足している理由では、「スキルが高く即戦力となった」「求める以上の人材が入社した」など、採用した人材のスキル面や、仕事の成果に満足しているという意見が多くみられた。

一方、不満とした理由では、「求めていたスキルに達していない」「前職のやり方に固執し柔軟性に欠ける」といった意見が見られた。

画像：株式会社マイナビ 2025年10月7日 ニュースリリースより引用

管理職だった人の転職理由トップは「会社の将来性に不安があった」。非管理職では「給与が低かった」が最多

直近１年間で転職した人のうち、「管理職としての転職」を望んだ割合は29.8%だった。

転職活動時に管理職だった人では72.8％と、転職活動時に非管理職だった人と比べて高い傾向がみられた。

転職後の役職変化を見ると、全体では「変わらない」（79.2％）が最多で、「役職が上がった」割合は6.8％にとどまった。

一方で転職時に管理職だった人では、10.4%が転職後に役職が上がっており、50.6％が転職後も役職は「変わらない」と回答しているため、転職時に管理職だった人の半数以上が管理職のまま転職できていることが分かる。

転職理由を見ると、転職活動時に「管理職だった人」では「会社の将来性に不安があった」（33.8％）が最多、「非管理職だった人」では「給与が低かった」（26.5％）が最多だった。

管理職と非管理職の転職理由の差を見ると、「会社の将来性に不安があった（+13.9pt）」という転職理由で最も差が見られ、次いで「給与が低かった(-12.2pt)」となった。

画像：株式会社マイナビ 2025年10月7日 ニュースリリースより引用

転職した人の約半数が、今後も「他に良い会社があれば転職したい」

転職した人に今後のキャリアプランについて聞くと、全体の47.2％が「他に良い会社があれば転職したい」と回答しており、約半数は転職後も柔軟なキャリア志向を持っていることがわかった。

役職別で見ると、管理職は「他に良い会社があれば転職したい」（54.1%）割合が高かった。

画像：株式会社マイナビ 2025年10月7日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■調査期間：企業：2025年7月9日～7月14日 個人：2025年7月2日～7月15日

■調査方法：インターネット調査

■調査対象：

・企業：2025年1～6月に中途採用業務を担当し、募集活動をしており、採用費用の管理・運用に携わっている人事担当者

・個人：正社員として働いている20代～50代の男女のうち、直近1年間に転職活動を行い、直近1年以内に転職した人

■有効回答数：企業：1,600件 個人：500件

ニュース情報元：株式会社マイナビ