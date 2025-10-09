女優の菊川怜（47）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。大学時代に学んでいたことを明かした。

司会の黒柳徹子は菊川について「生放送の司会も担当、才色兼備と言われる俳優」「41歳で出産。今や3児の母。昨年離婚なさいまして、シングルマザーで奮闘中という。東大のご出身」と紹介した。

続けて「東大のご出身ってことで有名ですけれども。東京大学工学部建築学科卒の才女ってことですけど。卒論のタイトルがまた難しい」と続けると、菊川は「はい。『遺伝的アルゴリズムを適用した要求性能型コンクリートの調合設計法』という研究でした」と打ち明け、説明すると長くなると苦笑した。

コンクリートの勉強をしていたのか、理系で数学が好きだったのかと問われると「はい。小さい頃からどっちかっていうと算数とか理系科目が好きで。それが大学まで続きという形ですね」と目を細めた。

クイズ番組によく出演していると指摘されると「はい。クイズ番組ではなかなかその理系の問題って出なくて。歴史だったり地理だったりが多いので、もう奮闘っていうか苦戦してます」と笑ってみせた。

黒柳は菊川は大学在学中にスカウトされてモデルになったとも明かした。