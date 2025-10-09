DeNA、CSファイナルステージ進出決定の場合に横浜スタジアムでパブリックビューイングを開催！
DeNAは9日、2025年10月15日（水）より開幕される「2025 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ」に、横浜DeNAベイスターズの出場が決まった場合、横浜スタジアムでパブリックビューイングを開催することを発表した。
今回のパブリックビューイングでは、各種イベントを試合開始前から試合終了後まで実施。DB.スターマン、DB.キララ、BART&CHAPYやオフィシャルパフォーマンスチームdiana、スタジアムMCも登場し、昨年大きな盛り上がりを見せたお立ち台席にて様々なパフォーマンスを行いスタンドを盛り上げる。
◆ パブリックビューイング 実施概要
・【日程】
10月15日(水)〜20日(月)
※予備日：10月21(火)、22(水)
・【試合開始時間】
10月15日(水) 18:00
10月16日(木) 18:00
10月17日(金) 18:00
10月18日(土) 14:00
10月19日(日) 14:00
10月20日(月) 18:00
10月21日(火) 18:00 ※予備日
10月21日(火) 18:00 ※予備日
・【入場料】
無料
・【観覧エリア】
内野スタンド（一部エリアを除く）
・【注意事項】
横浜スタジアムが雨天や強風などの荒天の場合は中止とさせていただきます
開催時間およびイベントは予告なく変更する場合がございます
横浜DeNAベイスターズ以外のユニフォームや応援グッズを身に着けてのご入場はお断りいたします
横浜DeNAベイスターズ以外の応援も禁止となりますので、ご注意ください
・◼️内容
センターカラービジョンでの試合中継の放映
試合開始前、イニング間、試合終了後の各種イベント実施
DB.スターマン、DB.キララ、BART&CHAPY、diana、スタジアムMCの登場
コンコース内およびスタンドでの飲食物の販売
オフィシャルショップ等でのグッズ販売
※天候の影響やデーゲームとナイターによって演出内容が変更になる場合があります