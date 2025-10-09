西武・西口文也監督 (C)Kyodo News

　西武は9日、2026シーズンのコーチングスタッフが決定したことを発表した。2025秋季練習から順次、新たな職制でスタートする。

　2026シーズンのコーチングスタッフは以下の通り。

◆ 1軍

監督　74　西口文也

ヘッドコーチ　91　鳥越裕介

投手チーフコーチ　81　豊田清

投手コーチ 　95　大石達也

バッテリーコーチ　96　中田祥多

野手チーフ兼打撃コーチ　78　仁志敏久

打撃コーチ 　83　立花義家

内野守備・走塁コーチ 　87　黒田哲史（配置転換）

外野守備・走塁コーチ　84　熊代聖人

◆ 2軍

ファーム監督　79　小関竜也

ファーム投手チーフコーチ　72　土肥義弘

ファーム投手コーチ　98　渡辺智男

ファーム投手コーチ　93　青木勇人

ファーム投手コーチ 85 榎田大樹

二軍野手チーフコーチ 77 辻󠄀竜太郎（昇格）

二軍野手コーチ　82　野田浩輔

二軍野手コーチ　86　赤田将吾

二軍野手コーチ　88　大島裕行

二軍野手コーチ　80　大引啓次（配置転換）

◆ 3軍

三軍チーフコーチ　97　青木智史

三軍野手コーチ　76　田邊徳雄

三軍野手コーチ　94　鬼粼裕司

三軍野手コーチ　89　木村文紀

三軍野手コーチ　92　岡田雅利（新任）