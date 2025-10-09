西武、2026シーズンのコーチングスタッフを発表…黒田哲史コーチが1軍、大引啓次コーチが2軍に配置転換
西武は9日、2026シーズンのコーチングスタッフが決定したことを発表した。2025秋季練習から順次、新たな職制でスタートする。
2026シーズンのコーチングスタッフは以下の通り。
◆ 1軍
監督 74 西口文也
ヘッドコーチ 91 鳥越裕介
投手チーフコーチ 81 豊田清
投手コーチ 95 大石達也
バッテリーコーチ 96 中田祥多
野手チーフ兼打撃コーチ 78 仁志敏久
打撃コーチ 83 立花義家
内野守備・走塁コーチ 87 黒田哲史（配置転換）
外野守備・走塁コーチ 84 熊代聖人
◆ 2軍
ファーム監督 79 小関竜也
ファーム投手チーフコーチ 72 土肥義弘
ファーム投手コーチ 98 渡辺智男
ファーム投手コーチ 93 青木勇人
ファーム投手コーチ 85 榎田大樹
二軍野手チーフコーチ 77 辻󠄀竜太郎（昇格）
二軍野手コーチ 82 野田浩輔
二軍野手コーチ 86 赤田将吾
二軍野手コーチ 88 大島裕行
二軍野手コーチ 80 大引啓次（配置転換）
◆ 3軍
三軍チーフコーチ 97 青木智史
三軍野手コーチ 76 田邊徳雄
三軍野手コーチ 94 鬼粼裕司
三軍野手コーチ 89 木村文紀
三軍野手コーチ 92 岡田雅利（新任）