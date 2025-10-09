「今日好き」米澤りあ、美デコルテ際立つオフショルミニワンピ披露「大人っぽい」「美脚すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが10月8日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの私服姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出演美女、デコルテ＆美脚際立つミニワンピ姿
米澤は「ポップコーンのために映画行く。月4」と映画を観に行った際のオフショットとプリクラ画像を投稿。カーキ色のオフショルダーミニワンピースに黒いブーツとカバンを合わせたシックなコーディネートで、美しいデコルテと脚を披露している。
この投稿には「大人っぽい」「理想的な可愛さ」「美脚すぎる」「おしゃれ」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出演美女、デコルテ＆美脚際立つミニワンピ姿
◆米澤りあ、オフショルコーデを披露
米澤は「ポップコーンのために映画行く。月4」と映画を観に行った際のオフショットとプリクラ画像を投稿。カーキ色のオフショルダーミニワンピースに黒いブーツとカバンを合わせたシックなコーディネートで、美しいデコルテと脚を披露している。
◆米澤りあのオフショットに反響
この投稿には「大人っぽい」「理想的な可愛さ」「美脚すぎる」「おしゃれ」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】