レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、髪色チェンジで「アニメから出てきたみたい」「似合う」と話題
【モデルプレス＝2025/10/09】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が10月9日、自身のInstagramを更新。髪色を大胆にチェンジし、話題を呼んでいる。
【写真】レイザーラモンHGの妻「アニメから出てきたみたい」新ヘア
住谷は、「髪の毛にピンク注入してきた」と綴り、以前の薄くピンクが入ったミルクティーベージュの髪色から、ピンクトーンがよりはっきりとした写真を投稿。ふんわりとしたウェーブのヘアスタイルになっている。また、秋らしいブラウン系のコーデで、ミニ丈のスカートからスラリとした脚をのぞかせた姿も披露している。
この投稿に、ファンからは「似合う」「アニメから出てきたみたい」「スタイル抜群」「めちゃくちゃかわいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
