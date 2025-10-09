仕送りは5万円でいいと言われたけど「うちだけ少ないんじゃ」と少し不安です。大学生の平均額ってどれくらい？

仕送りをもらっている大学生はどのくらい？

一人暮らし をしている子どもに 仕送り をしている親はたくさんいます。中には、子どもが困らないように十分な額の 仕送り をすればいいのか、甘やかしすぎないように控えめにしたらいいのか、など金額に迷っている方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回の記事では 大学生 への 仕送り の平均はどのくらいなのかを解説します。

まずは、仕送りをもらっている大学生がどのくらいいるのかを見てみましょう。

国民生活基礎調査によると、総数2780世帯のうち、子へ仕送りをしているのは1641世帯という結果となっています。約半数が仕送りをもらっているということになります。一人暮らしの状況や家庭によって、仕送りの有無は分かれることがわかります。



仕送りの平均額

次に、仕送りの平均額を見てみます。仕送りの金額については、いくつかの団体が調査を行っており、仕送りの相場金額はおよそ7万円～9万円の間ということです。したがって、今回のような5万円の仕送りは平均を下回っているので、仕送り額は少ない方だといえるでしょう。



大学生の一人暮らしにかかる生活費

次に、一人暮らし学生の生活費はどのくらいなのかを解説します。

日本支援機構の令和4年度学生生活調査結果によると、下宿生の生活費は以下のとおりとなっています。（下宿、アパート、その他の平均を参照）



・食費：26万2400円

・住居費・光熱費：45万5400円

・保健衛生費：5万2800円

・娯楽・し好費：12万9900円

・その他日常費：17万1300円

支出の合計は107万1800円となっています。

1ヶ月あたりに換算すると、食費は約2万1867円、住居費・光熱費は3万7950円、保健衛生費は4400円、娯楽・し好は1万825円、その他日常費は1万4275円となります。

（各費用を12ヶ月で割って計算、小数点第一位は四捨五入）



大学生のアルバイト代の平均

では、大学生のアルバイト代の平均はどのくらいなのでしょうか。

タウンワークマガジンのバイト代の平均やシフト状況などに関するアンケートによると、大学生のバイト代平均は5万円台となっています。特に大学2年生は7万円台が最も多く、多くの収入を得ていることがわかります。学年が上がるにつれて授業の回数が減ったりすることで、シフトが入れやすくなり、1ヶ月のアルバイト代が高くなっているのが予想できます。

また、厚生労働省によると、2025年は最低賃金が過去最高で全国平均1118円となりました。最低賃金の上昇によって、1ヶ月あたりのアルバイト代もさらに増えることが予想されます。高時給でたくさんアルバイトをすれば、生活費の補填になります。

上記の結果から仕送りが5万円でも、アルバイト代で5万円～7万円の収入があれば十分生活はできるでしょう。奨学金を借りている場合は、月々の収入がさらに増えるので生活に困らないでしょう。



子どもの生活が心配なら

仕送りの額が少ないと、子どもの生活が心配になる親もいるでしょう。そんな時は、お金以外の仕送りをするのがおすすめです。

株式会社RECCOOの仕送りをテーマにした調査レポートによると、お金以外の仕送りをもらっている大学生は69％という結果が出ています。

その中でも仕送りしているのはお米が最も多くなっています。お米は価格高騰によって大学生の一人暮らしにとっては大きな出費となります。食品を送るだけでも生活の支えになるので、心配な方はお金以外の仕送りを検討してみましょう。



仕送り額は状況に応じてさまざま

仕送り額の平均は、7万円～9万円だということがわかりました。しかし、仕送りの額が少なくてもアルバイトをたくさんしていれば生活には困らないでしょう。また、お金以外にも食料などを仕送りすることで子どもの生活を支えることができます。仕送りをする場合は、状況に応じて子どもに合ったもので行いましょう。



