活動休止7カ月のNewJeans、デビュー曲『Hype Boy』が「21世紀の偉大な楽曲」ランクイン　米誌発表

活動休止中のK-POPガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）のヒット曲『Hype Boy』が、アメリカの音楽専門誌『ローリングストーン（Rolling Stone）』が選ぶ「21世紀の偉大な楽曲TOP250」にランクインした。

【写真】「突然、契約解除された」NewJeans“幻”の日本人メンバー

『ローリングストーン』が10月8日（現地時間）に発表した「21世紀の偉大な楽曲TOP250」では、NewJeansの『Hype Boy』が206位にランクインした。

同誌は『Hype Boy』を「若い世代の文化や片思いのときめきを、伝染性の強い魅力で表現した楽曲」と紹介。また「『Hype Boy』はフレッシュでモダンなサウンドに、どこかレトロな感性を漂わせている。5人のメンバーは美しく調和しながらも、3分に満たない楽曲の中でそれぞれ声の個性を際立たせている」と評価した。

（写真提供＝OSEN）NewJeans

『Hype Boy』は2022年8月にリリースされたNewJeansのデビュー曲。ムーンバートンとエレクトロポップを組み合わせた爽やかで洗練されたサウンドが特徴的だ。リリースと同時に韓国国内外のチャートを席巻し、世界的なシンドロームを巻き起こして話題を呼んだ。

同曲は世界最大の音楽ストリーミングサービスであるSpotifyでこれまで7億回以上再生され、韓国国内の主要音源チャートでも依然としてチャートインするなど、リリースから3年が経過した今も根強い人気を誇っている。

なお、NewJeansは所属事務所ADORとの対立によって今年3月から活動を中断している。9月11日には専属契約をめぐる紛争について2回目の調停が行われたが、決裂しており、10月30日に判決が言い渡される見通しだ。

◇NewJeans プロフィール

2022年7月22日にミュージックビデオを公開し、電撃デビューした5人組ガールズグループ。2004年生まれのミンジとハニ、2005年生まれのダニエル、2006年生まれのヘリン、2008年生まれのヘインで構成された。デビューアルバム『New Jeans』の発売と同時にライジングアーティストとして急浮上。デビュー曲『Attention』と『Hype Boy』が韓国Melonの「TOP 100」チャートで1、2位を記録した初のガールズグループとなった。またK-POPグループで初めてデビュー曲（『Attention』）がSpotifyの「ウィークリートップソング・アメリカ」にチャートインした。