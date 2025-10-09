

『伝説のコンサート THE ALFEE』が、10月23日よる7時30分からNHK BSで放送される。1986年・夏、“10万人コンサート”の熱気をリマスター版で届ける。

【写真】THE ALFEE、若かりし3人が演奏するドラマチックなパフォーマンス

去年デビュー50周年を迎え、長きにわたって音楽シーンのみならずエンタメ界全般にインパクトを与え続けてきたロックバンド・THE ALFEE。

彼らが1986年当時「東京湾 13号埋立地」と呼ばれていた（現在の台場地区）一帯で行った大規模な野外ライブを、4Kリマスター版としてお届けする特集番組。

開催されたのは1986年8月3日、 9万2500人を動員したこのイベントは、当時「日本初の10万人単独コンサート」と評され、大型の野外音楽フェスがまだ一般的ではなかった時代、音楽ファンに大きなインパクトを与えた公演。

ライブの規模感を象徴する幅120メートル・高さ75メートルの巨大なステージセットを縦横無尽にかけめぐりながら、若かりし3人が演奏するドラマチックなパフォーマンスが見どころ。

今から40年近く前に行われた前人未踏のライブを、臨場感あふれるリマスター版映像で追体験できる貴重な放送。■番組情報『伝説のコンサート THE ALFEE』【NHK BS】10月23日（木）夜7時30分〜8時59分【BSP4K】の放送日時は後日発表予定