川崎・長谷部監督、第１戦の３―１勝利も油断無し「半分終わったという感覚」…１２日ルヴァン杯準決勝第２戦・柏戦

川崎の長谷部茂利監督は９日、ルヴァン杯準決勝の第２戦・柏戦（１２日、三協Ｆ柏）に向けたオンライン取材に対応した。チームは８日にホームで行われた第１戦に、ＭＦ山本悠樹、ＤＦファンウェルメスケルケン際、ＦＷ伊藤達哉のゴールで３―１と快勝。長谷部監督は「（選手に話したのは）得点のシーンは素晴らしかった。もう少し精度を上げ、質を高く出せれば、もう少し点数を取れたという話をしたが、ゴールに向かう姿勢も良いので継続していこうという話をした」と明かしつつ、「１８０分のうち９０分、半分終わったという感覚」と口元を引き締めた。

第１戦を２点差で終えたことの捉え方については「２点のリードをしているだけ。単なるリードだということ。試合には勝っていないので、１８０分の試合という感覚で選手と共有している」と強調した。アウェーでの２戦目のポイントには「先制点が大事。我々が取れば３点差。彼らが取れば１点差になる。（柏は）ホームアドバンテージで、２点差を同点に、２―２で延長に持っていこうと（考えているだろう）。延長戦があり、それが（彼らの）ホームでできる。そうさせないようにしないと」と見据えた。

指揮官自身は、福岡時代の２３年にルヴァン杯を制覇。タイトル獲得へ重要な点を問われ、「先を見ないこと。タイトルという言葉もあったが、そのためには準決勝を勝ち上がらないといけない。まだ決勝の舞台に指もかけていないし、ピッチにも入っていない。決勝戦に出るためには、このゲームを勝ち上がらなければならない」と力を込めた。