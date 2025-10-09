お笑いタレントの東野幸治（58）が8日深夜放送の日本テレビ「東野・岡村の旅猿27 プライベートでごめんなさい」（水曜深夜1・29）で、超大物お笑い芸人の影響で始めたことを明かした。

この日は、元「雨上がり決死隊」のお笑いタレント・蛍原徹がゲスト出演。野生のイルカとシュノーケリングできるスポットを目指し、朝9時に金沢駅に集合した一行だったが、開口一番のあいさつで声が出なかった東野に対し、蛍原は「出てなさすぎ。午前中やけどもう9時回ってますからね」と“クレーム”。「（明石家）さんまさん現象になってますから。さんまさんも新幹線から降りたら声出てないから」と話した。

すると東野は「さんまさん、声おかしなったやん、去年ぐらい」と回想。昨年7月のフジテレビ「FNS27時間テレビ」出演時に声がかすれ、その後も喉の不調が続いた姿に触れ、「俺も怖なってきて、2週間に1回ボイトレ行ってるねん」と打ち明けた。

「ウソ！？」と驚く蛍原に、東野は「ちゃんと声の出し方みたいんなんをマスターして」とレッスンの様子を解説。「1時間やねんけど、それだけで来る人はあんまりおらへんから、残り30分余るのよ」といい、残り時間は「歌のレッスンをしてる」と明かすと、一同は爆笑。「だんだん出てきますから、ちょっとお許しいただきたい」と“釈明”していた。