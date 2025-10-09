北海道の釧路湿原で撮影された、タンチョウの家族の愛情あふれる光景が、注目を集めている。

【映像】タンチョウ親子の家族愛あふれる光景

投稿したのは、柳楽航平さん（@nagi0467）。釧路湿原横で、タンチョウの親子が道路を横断する瞬間を撮影し、Xに動画を投稿した。動画には、道路を2羽の親鳥が1羽の小さなヒナを連れて横断している様子が捉えられている。

タンチョウが子を見守る尊すぎる光景

投稿を見た人からは、「なんて尊い光景…」「お天気や景色も相まってなんか感動的」「北海道出身の友人に『タンチョウ見に行ったことある？』と尋ねたら『見に行くも何も家の前にいた』って言われてびっくりしたことがあります」などの声が寄せられ、投稿には1万4000件の“いいね”が押されている（※数字は10月8日14時のデータ）。

ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、投稿者を取材。「釧路湿原での愛情にあふれたほっこりする光景を通して、釧路や道東の魅力を前向きに広げたいと思い投稿しました。タンチョウは一時絶滅が危ぶまれましたが、現在の釧路地方ではかなり当たり前に見られる鳥で普通に畑や道路に出てきます」とコメント。

投稿の反響については「タンチョウの親子の何気ない日常が、『かわいい』『癒やされる』と多くの人の心に届いたことを嬉しく思っています！」と話している。（『ABEMAヒルズ』より）