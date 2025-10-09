双子を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが、絵日記をインスタグラムのストーリーズに投稿。便利アイテムで授乳に取り組んでいる様子を明かしています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子への授乳とおむつ 便利アイテムで “ルーティン完成” 絵日記で分かりやすく解説



翔子さんは授乳の際に、ほ乳瓶と搾乳器の両方が必要なことから、それぞれに専用の除菌乾燥機を使用していることを描いています。

さらにミルクウォーマーについて「先にミルク作っておいてここにいれておけば、人肌キープなのであわてずに済む」とのこと。そして電動搾乳器については「オススメの声が多く、気になってた」ものをレンタルしていて「痛くないしいっぱいとれてパーツも少なくて感動！」と描いています。









翔子さんは「3時間おきにミルクを双子に」「母乳をさく乳→冷蔵庫」「粉ミルク→ミルクウォーマー」「ミルク終了→除菌消毒、さく乳器も」「そしておむつ」と列記し「このルーティンが完成」として、上記の機器を組み合わせて利用することで、わかりやすくこなしやすいルーティンを構築できたと伝えています。









そのほか保湿クリームも紹介し「もう何がわかんないのかわかんない中で本当に助かりました」とうれし泣きで号泣の自画像を描いています。

