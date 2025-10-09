政治ジャーナリストの田崎史郎氏が９日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。難航する自民党と公明党との連立継続協議について言及した。

自民党の高市早苗新総裁と公明党の斉藤鉄夫代表は７日に連立合意に向けて会談したものの、異例の持ち越しに。靖国神社をはじめとする歴史認識の問題、過度な外国人排斥の問題については合意が得られたものの、政治と金の問題については溝は深いままだった。

番組では、９日午前に行われた公明党の中央幹事会では「（自民党の）回答次第では連立解消もやむなし」との意見が出たことを紹介。企業献金の規制強化を求めて公明党は態度を硬化させている。

田崎氏は「公明党は要求は２つ。１つは企業・団体献金の問題ともう１つは政治と金の問題についての全容解明。この２つを要求しているんですね」と説明した。

ＭＣの恵俊彰が「あえて飲めない、打てないボールを投げているようなことじゃないですか？」と水を向けると、コメンテーターの副島淳は「これは自民党、飲むしかないんじゃないですか？突っ張るんですか？」と田崎氏に尋ねた。

田崎氏は「これはもちろん、公明党の要求を飲まなければ、公明党は（野党に）行っちゃうんで。本当に自民党単独政権になっちゃうんで。そうすると国会運営がかなり苦しくなるんで。飲まなきゃいけないんですけど、飲めないボールなんですね」と述べた。