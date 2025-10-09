FLORALE LUXE 2025秋冬｜菜々緒が纏う“フェミニンと強さ”の共鳴ランジェリー

トリンプのプレミアムライン「FLORALE LUXE（フロラーレリュクス）」から、2025年秋冬の新作コレクションが登場します。ブランドメッセージ「It’s Personal～きれいごとより、私ごと。～」を体現し、ひとりひとりの“私らしさ”に寄り添うデザイン。菜々緒さんを起用した新ビジュアルでは、エレガントで芯のある女性像を美しく表現。ピカソの工芸品や冬の花々をモチーフにした多彩なラインナップで、心まで華やぐ季節の装いを提案します。

FLORALE LUXE秋冬新作｜個性を咲かせる4シリーズ

2025年秋冬は、芸術的なレースやニュアンスカラーが印象的な4つの新シリーズが登場。

「FL5025（着こなし提案シリーズ）」は、繊細なオールオーバーレースが魅力のアウターライクなデザイン。ブラジャーと重ねたり、シャツを羽織ったりと、自由なコーディネートが楽しめます。

「FL5023（Relief）」はピカソの工芸品をイメージし、アンティークカラーと刺繍レースで奥行きある美を演出。

「FL5011（Serruria）」はセルリアの花姿をイメージし、モードな大人色でクールフェミニンに仕上げました。

そして「FL5024（Christmas Rose）」は、冬の貴婦人と呼ばれる花をモチーフに、黒の刺繍とシアー素材が妖艶なエレガンスを表現しています。

※価格はシリーズによって異なります。色によりサイズ展開が異なる場合があります。

【ブラデリスニューヨーク】ポップアップ終了！新作ブラとブラキャミが登場

菜々緒が纏うFLORALE LUXEの世界観

今季のビジュアルには、女優・菜々緒さんが登場。しなやかで凛とした佇まいが「FLORALE LUXE」の世界観と美しく融合しています。

フェミニンなディテールとモードな感性が交差する新コレクションは、着る人の“内なる美しさ”を引き出すデザイン。

ランジェリーでありながら、ファッションのように楽しめる―そんな新しい自分との出会いを叶えてくれます。

心まで華やぐ、FLORALE LUXEの秋冬を纏って♡

「FLORALE LUXE（フロラーレリュクス）」2025年秋冬コレクションは、上質な素材と洗練されたデザインで、日常にエレガンスを添えてくれます。

菜々緒さんが体現するように、自信と美しさを内から引き出すランジェリーを身に纏って、秋冬の装いをより特別に。

あなたらしいスタイルで、“私ごと”のときめきを感じてみませんか？♪