老人ホーム入所をきっかけに101歳のおばあちゃんがタバコを辞めた理由が話題になっている。

【映像】101歳おばあちゃんのユーモアあふれる禁煙理由

投稿したのは、10年以上老人ホームで介護の仕事をしている、のぶさん（@nobu_fukushi）。老人ホームに入所してきた101歳のおばあちゃんとのやり取りをXに投稿した。

おばあちゃんが101歳でタバコを辞めた理由

投稿者がおばあちゃんに“なぜタバコを辞めたのか”尋ねると、「100歳でおばあちゃんがタバコ辞めたらおもしろいと思って」と答えたという。

投稿を見た人からは、「こんな老人になりたすぎる」「何歳からでも遅くないんだなあ」「マジでこの精神だわ…」などの声が寄せられ、投稿には11万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は10月8日14時のデータ）。

ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、投稿者を取材。「入所前の面接で初めてお会いした時、ベッドの上でぷかぁ〜とタバコを吸っている姿が、とても印象的でした。老人ホームでは意思表示が難しい方も多いですが、この方はユーモアを持って、ご自分を表現され話題になる存在でした。介護施設に入所したり、節目を迎えることで習慣をやめたりする方はいらっしゃいます。小さなきっかけが人生の大きな変化につながることを現場でよく感じます」と話している。（『ABEMAヒルズ』より）