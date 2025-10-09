¡ÖÌÌ±Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤â¡×¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Î·ëº§¤«¤é16Ç¯...¿åÅè¥Ò¥íà°õ¾Ý¤¬¤é¤êá¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¸«¤Æ¤âÃ¯¤«...¡×¡Ö¿åÅè¥Ò¥í¤µ¤ó¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
È±¤ò¸å¤í¤Ë¤Þ¤È¤áÌµÀº¤Ò¤²¡ÄÂÎ·¿¤â¡Ä
¡¡¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤ÎÅÅ·â·ëº§¤«¤é16Ç¯...ÇÐÍ¥¤Ç¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¿åÅè¥Ò¥í(41)¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¯¶È²È¤ÎÃæ»³ÂÀÍÎ¤µ¤ó¤¬X¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢¿åÅè¥Ò¥í¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ò¥í¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤ä²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿¿¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»É·ãÅª¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿åÅè¥Ò¥í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È±¤òÂ«¤Í¡¢¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤Îà°õ¾Ý¤¬¤é¤êá¤Ê¿åÅè¤ÎÉ÷ËÆ¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿åÅè¥Ò¥í¤µ¤ó¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤©¡¢»É·ãÅª¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¼óÂÀ¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁ´¤¯ÌÌ±Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¸«¤Æ¤âÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ä¡×¡ÖÌÌ±Æ¤Ê¤¤¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤È...¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨ºÐ¤Î¼è¤êÊý¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¿åÅè¤Ï2009Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°¼¹á¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯¼¹É®³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£Æ±Ç¯ËÜÌ¾¤Îã·Æ£ÃÒÍµÌ¾µÁ¤Ç¼¹É®¤·¤¿¾®Àâ¡ÖKAGEROU¡×¤ÇÂè5²ó¥Ý¥×¥é¼Ò¾®ÀâÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£