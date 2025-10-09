¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤Î¤Ëµã¤±¤ë¡×²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢¾×·â¤ÎàÍî¤ÁÉð¼Ôá»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÉð»Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌ¼¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ç·èÃÇ¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¤ÎàÍî¤ÁÉð¼Ôá»Ñ¤¬¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤Î¤Ëµã¤±¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡9Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ì»¼è¤ê¤ÇÉÏË³¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ËÎ×¤à¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£1ÅÙÌÜ¤Ï¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉð»Î¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¡Ë¤ÈÁÄÉã¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Îñþ¡Ê¤Þ¤²¡Ë»Ñ¤ËÁê¼ê¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ±ïÃÌ¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤¿¡£
¡¡±ïÃÌ¤òÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤ÈºÊ¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¤Ë¡Ö²ÇÆþ¤ê¡×¤ò´«¤á¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ö»ä1¿Í¤À¤±¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤é¤ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤«¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤òÅð¤ßÊ¹¤¤·¤¿»ÊÇ·²ð¤Ï¤ª¸«¹ç¤¤¤ÎÅöÆü¡¢ñþ¤òÍî¤È¤·¤ÆàÍî¤ÁÉð¼Ôá¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¸½¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ï¤·¤Ï¡¢¤ª¥È¥¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Á¤ç¤ë¡£¤À¤±¤ó¿Í¤ò¡¢¤ª¥È¥¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÉð»Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Ê¤éÎÉ¤¤¤¸¤ã¤í¤¦¡£Íî¤ÁÉð¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÇÉÔ³Ê¹¥¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¤Ê¡×
¡¡¥È¥¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Û¤Û¾Ð¤à¡¼¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ´Ñ¤Æ¤ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¹¬¤»¤ò¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¡¢ÌÓÀè¤¤¤¸¤ê¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹»Ñ¤Ë¤ªÊ¢¤è¤¸¤ì¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÍîÉð¼Ô¤¤¤¸¤ê¤Ç¾ì¤âÏÂ¤ó¤À¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¥°¥Ã¤È¤¤¿¡Ä¡×
¡¡¡ÖÍîÉð¼Ô¤ÎÌÓÀè¥¯¥ë¥¯¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¡£Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤ë»ÊÇ·½õ¤µ¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£