¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¢¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÐ¤Î¤È¤êÊý¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¬ËÜ°½»Òà74ºÐ¤Î¶á±Æá¤Ë¡Ö¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÊÌ³Ê¡×¡Ö¿É¸ý²òÀâ¡¢Âç¹¥¤¡×¤ÎÀ¼
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬à¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤Èá¤ò¾Ò²ð
¡¡¥´¥ë¥Õ¼Â¶·¤ä¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾®À¾°½»Ò¤µ¤ó(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£½µ¤ÏSky¥ì¥Ç¥£¥¹ABCÇÕ¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼Í£°ì¤Î4Æü´ÖÂç²ñ¤Ç¤¹¡¡¥¹¥«¥¤A¤Î²òÀâ¤Ï²¬ËÜ°½»Ò¥×¥í¡¡¤ï¤¿¤·¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Ã´Åö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö°½»Ò¤µ¤ó°ìÅÙ¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ä¤Ç¤â°½»Ò¤µ¤ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¥É¶ÛÄ¥¤Ç¥·¥ã¥ó¥¯¤ÎÍò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÆ±ÀÊ¤·¤¿²¬ËÜ°½»Ò¥×¥í(74)¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¾Ò²ð¡¢¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö°½»Ò¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼¡¤ÏÊ¸²½·®¾Ï¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤ì¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÌ¾Á°¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¡¡´ò¤·¤¤¤è¤Í¡Á¡×¡Ö²¬ËÜ°½»Ò¤µ¤ó¤Î¿É¸ý²òÀâ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡×¡ÖÊÌ³Ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤ë¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÐ¤Î¤È¤êÊý¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²¬ËÜ¤ÏÆüËÜ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Ç44¾¡¡¢¥¢¥á¥ê¥«LPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç17¾¡¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î±Êµ×¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡£