¡ãÂ®Êó¡ä¶âÃ«Âó¼Â¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡Ö68¡×¡¡ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î3°Ì¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È
¡ã¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ Presented by LEXUS¡¡½éÆü¡þ9Æü¡þ²£ÉÍCC¡ÊÆüËÜ¡Ë¡þ7315¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜÂç²ñ¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÃ«Âó¼Â¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö68¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚLIVE¡ÛÂç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¾¾»³±Ñ¼ù
¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦18°Ì¥¿¥¤¤ËÂçÀ¾³¡ÅÍ¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦24°Ì¥¿¥¤¤ËÀæÀîÂÙ²Ì¤È¶â»Ò¶îÂç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï15¥Û¡¼¥ë¾Ã²½»þÅÀ¤Ç¡¢1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦34°Ì¥¿¥¤¡£ÀÐÀîÎË¤Ï3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦60°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥¶¡¼¥Þ¥ó¤È¥Ð¥É¡¦¥³¡¼¥ê¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¡£1ÂÇº¹3°Ì¥¿¥¤¤Ë¶âÃ«¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤é8¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó12²¯2029Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï144Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯1965Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ãLIVE¡ä¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡¥¹¥³¥¢Â®Êó
¶âÃ«Âó¼Â¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¡ãLIVE¡äÆüËÜÀª6¿Í»²Àï¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¥¹¥³¥¢Â®Êó
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÈÀ¾¶¿¿¿±û¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂÇº¯¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ°ÌÃÖ¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡Ú½÷»Ò¥×¥í¤ÎÂÇº¯Ä´ºº¡Û
¡ãLIVE¡äÆüËÜÀª6¿Í½Ð¾ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥¹¥³¥¢Â®Êó
¡ÚLIVE¡ÛÂç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¾¾»³±Ñ¼ù
¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦18°Ì¥¿¥¤¤ËÂçÀ¾³¡ÅÍ¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦24°Ì¥¿¥¤¤ËÀæÀîÂÙ²Ì¤È¶â»Ò¶îÂç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï15¥Û¡¼¥ë¾Ã²½»þÅÀ¤Ç¡¢1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦34°Ì¥¿¥¤¡£ÀÐÀîÎË¤Ï3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦60°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥¶¡¼¥Þ¥ó¤È¥Ð¥É¡¦¥³¡¼¥ê¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¡£1ÂÇº¹3°Ì¥¿¥¤¤Ë¶âÃ«¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤é8¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó12²¯2029Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï144Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯1965Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ãLIVE¡ä¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡¥¹¥³¥¢Â®Êó
¶âÃ«Âó¼Â¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¡ãLIVE¡äÆüËÜÀª6¿Í»²Àï¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¥¹¥³¥¢Â®Êó
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÈÀ¾¶¿¿¿±û¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂÇº¯¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ°ÌÃÖ¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡Ú½÷»Ò¥×¥í¤ÎÂÇº¯Ä´ºº¡Û
¡ãLIVE¡äÆüËÜÀª6¿Í½Ð¾ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥¹¥³¥¢Â®Êó