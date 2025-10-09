美しいドレス姿のセキ・ユウティンにファンは大喜び！ 「可愛いモデルさん」「お姫様」と称賛の声はやまず
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「See you next time」（またお会いしましょう）の一言に、女性2人が手をつないだ絵文字を添えて投稿した。
【写真】「完全にモデルさん」 ファンも絶賛するドレス姿のセキ・ユウティン【本人のInstagramより】
ユウティンは黒からピンクへと美しいグラデーションを見せるドレス姿を披露。続けて2人の手でハートを作ると、その真ん中に沈む夕日を入れた写真、仲よくピースをしたシルエットが地面に写った写真などを公開した。投稿を見たファンからは「なんて綺麗なんだろう」「素敵………の一言です」「可愛いモデルさんですね」「お姫様」など、ユウティンを絶賛するコメントが次々に寄せられていた。昨シーズンのユウティンは指骨のケガなどのために苦しんだ。しかしファイナルQTで16位に入り今季前半戦の出場権を獲得すると、2回のリランキングも難なく突破。これまで22試合に参戦し、メジャー大会「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」で8位タイに入るなど、15試合で予選を通過という復調ぶりを見せてきた。今週は「スタンレーレディスホンダ」に参戦。試合数も残り少なくなった終盤戦にさらなる活躍を期し、現在は63位につけているメルセデス・ランキングを、来季のシード権獲得圏内の50位以内に上げることを目指す。
